S polic umikajo nekatere serije Alpskega mleka: preverite, ali imate doma prav tega

Določene serije prepoznavnega Alpskega mleka umikajo s polic. Razlog je mikrobiološki kvar, navaja Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Kaj to pomeni? Da je mleko lahko skisano, kar bodo potrošniki opazili po (ne)značilnem vonju in okusu mleka.

Kako vem, ali je med temi tudi Alpsko mleko, ki ga imam doma? Umikajo naslednje serije:

Opis živila: Mleko

Ime živila: Alpsko mleko, 3,5 % m.m.

Proizvajalec: Ljubljanske mlekarne, d. o. o.

Pakiranje: 1 L

Šifra pri proizvajalcu: 43164

Serija/LOT: 1330277001

Rok uporabe: 24. 06. 2023 L6

Datum proizvodnje: 24. 02. 2023

Šifra pri proizvajalcu: 42130

Serija/LOT: 1330278001

Rok uporabe: 24. 06. 2023 L6

Datum proizvodnje: 24. 02. 2023

Šifra pri proizvajalcu: 42130

Serija/LOT: 1330350001

Rok uporabe: 25. 06. 2023 L6

Datum proizvodnje: 25. 02. 2023

»Umik se nanaša izključno na izdelke z zgoraj navedenimi številkami serije in zgoraj navedenimi roki uporabnosti, ki jih spremlja oznaka L6. Izdelki z enakimi roki uporabnosti, ki jih spremlja oznaka L5 niso predmet umika,« poudarjajo pri upravi za varno hrano.

Če imate izdelek, ki ustreza zgoraj navedenimi oznakami (serija, rok uporabe, L6) in ga še niste porabili, ga ne zaužijte, temveč ga vrnite na mesto nakupa, še svetujejo.