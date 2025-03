S poceni prenovo do izbranega videza

Prenova doma vas lahko pošteno udari po žepu, še posebno če se trudite, da oprema ne bi bila videti cenena. Vendar pa za vtis luksuza ni treba zapraviti na tisoče evrov. Dovolj je, da poznate nekaj trikov, s katerimi boste povzdignili stanovanje.

Ena od učinkovitih sprememb, ki poskrbijo za povsem drugačen vtis, je prenova tal. Sveže lakirana, materiali, ki posnemajo marmor, ali ploščice, položene na izbranih mestih, naredijo vtis popolnoma prenovljenega doma brez pretiranih finančnih vložkov.

Vsak prostor bo videti kot iz revije, če ga boste okrasili z enim ali dvema izbranima kosoma.

Še cenejša je zamenjava stikal in kljuk na vratih. Ta drobni dodatek poskrbi za videz sveže prenovljenega stanovanja. Enak učinek ima zamenjava ročk na omaricah v kuhinji. Z dobro izbiro materialov in oblik se lahko stara kuhinja v nekaj urah spremeni v svežo, moderno različico same sebe.

Blazine in umetniške slike povzdignejo bivanje. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Če nimate denarja, da bi prenavljali kopalnico, zamenjajte vsaj pipe. Tudi nove poličke in omarice, ki poskrbijo za bolj funkcionalno pospravljanje vsega, kar hranite v kopalnici, so nadvse učinkovite. Ne pozabite na ogledala in luči. Tako v kopalnici kot v drugih prostorih so ključni za dobro počutje v notranjih prostorih, če so novi in modni, še bolje. Ogledala tudi povečajo prostor, zato jih je dobro strateško postaviti tam, kjer ga primanjkuje.

Vsak prostor bo videti kot iz revije, če ga boste okrasili z enim ali dvema izbranima kosoma. Lahko je to starinska vaza, ki ste jo odkrili v starinarnici, ali zanimiv predmet, ki ste ga kupili na potovanju v tujini.

Naj pritegne pogled

V osrednjih prostorih za druženje izberite točke, ki naj privlačijo pogled. Če je to omara s televizijo, ta del sobe še posebno skrbno opremite in okrasite. Uporabite recept, ki velja tudi pri oblačenju, in dražje kose kombinirajte s cenejšimi.

Rišemo na tla Najpogostejša napaka, ki povzroči cenen videz, je pohištvo, ki ni primerne velikosti za prostor, v katerem stoji. Poskrbite, da bo pravih mer. Preverite lahko z risanjem na tla s kredo, to pozneje z mokro krpo preprosto obrišete.

Rastline in naravni materiali poskrbijo za dobro počutje in povzdignejo celoten videz doma. Z njimi opremite ključne točke. Pri rastlinah ni važno, ali so umetne ali prave, poudarjajo notranji oblikovalci.

Kjer so rastline, se počutimo bolje. FOTO: Tatiana Buzmakova/Getty Images

V nasprotju z laiki se arhitekti veliko ukvarjajo s strukturami in materiali. Če želite, da bo vaš dom videti, kot bi ga opremil arhitekt, iščite kose z razgibano površino.

Dnevni prostor bo videti kot nov, če boste sedežno garnituro okrasili z novimi okrasnimi blazinami ali pa stare okrasne blazine oblekli v nove prevleke. Pika na i bodo nove preproge.

In ne pozabite: da bo kot iz luksuzne škatlice, mora biti stanovanje vselej pospravljeno.