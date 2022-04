S pleteninami obdaruje nedonošenčke

Župani in županje slovenskih občin v teh dneh prevzemajo kvačkane grbe, ki jih je 211 deklet in žena ter en sam moški skvačkalo za vseh 212 slovenskih občin v projektu Slovenija kvačka, katerega vodja je Jadranka Smiljić, sicer tudi predsednica Zavoda Ustvarjalno srce.

V projektu je sodelovala tudi 76-letna Marta Kernel iz okolice Postojne, ki se je prijavila, kot nam je povedala, ker ima veliko veselje do kvačkanja. Želela si je in tudi dobila zeleno luč, da skvačka grb občine Postojna, v kateri živi. »Za grb sem porabila 2200 gramov preje, ki so nam jo priskrbeli v Majšperku (Dolina volne Majšperk), vodja projekta nam je priskrbela tudi skico oziroma načrt grba. Sledile so priprave, 15. septembra lani sem se lotila dela in grb izdelala v tehniki C2C, to pomeni, da se kvačka iz kota v kot. Delo je bilo zelo zahtevno, saj je bilo treba samo v eni vrsti tudi do 45-krat zamenjati barvo preje.

Okoli sto ur sem porabila zanj in 5. oktobra lani delo končala,« nam pove Kernelova, ki je grb izdelala v velikosti 140 krat 160 centimetrov. »Ampak meni se zdi zdaj, ko je uokvirjen, za kar je po odkupu grba poskrbela Občina Postojna, še veliko večji,« nam v smehu pove Kernelova, ki je 31. marca sodelovala tudi pri uradni predaji grba županu Igorju Marentiču.

Poleg grba je, tako kot vsi drugi sodelujoči v projektu Slovenija kvačka, katerega častni pokrovitelj je predsednik države Borut Pahor, morala izdelati še štiri do pet kvačkanih izdelkov v isti tehniki kvačkanja (C2C), da bi zadostili vpisu v Guinnessovo knjigo rekordov,« še pove Marta Kernel, ki z izdelki razveseljujejo tudi nedonošenčke v ljubljanskem UKC, otroke v vrtcih in varovance v domu počitka.