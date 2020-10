S pivom in makaroni po evropsko nagrado

PETKOVšEK JANEZ Šolska trgovina Kruharija&Cukrnija FOTOgrafije: JANEZ PETKOVŠEK

Testenine z ječmenovimi tropinami

Ekipa študentov na stojnici s svojimi testeninami z dodatkom pivskih tropin newdles

Edini šolajo picopeke

Navodila za glasovanje

Vsak, ki bi hotel glasovati za slovenskega finalista tekmovanja v kategoriji odličnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, lahko navodila prebere na spletni strani bic-lj.si.

Evropska komisija je Biotehniški izobraževalni center (BIC) Ljubljana nominirala za finalista prestižnega tekmovanja v kategoriji odličnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Za nagrado se bo pomeril s finskim konzorcijem za izobraževanje in usposabljanje Sasky.O zmagovalcu, ki ga bodo razglasili 13. novembra, pa ne bo odločala le posebna žirija, temveč bodo šteli tudi elektronsko oddani glasovi, ki jih bodo njihovi privrženci poslali do 10. novembra.Cilj nagrade je prepoznati evropskega izvajalca poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki je z inovativnimi praksami prispeval k odličnosti na svojem področju. V svoji nominaciji so navedli več kot 100 domačih in mednarodnih nagrad, osvojenih v zadnjih desetih letih na tekmovanjih s področja živilstva, prehrane, gostinstva, turizma, naravoslovja in biotehnike, pa sodelovanje z več kot 250 slovenskimi podjetji za izvedbo delovne prakse.V videopredstavitvi so pokazali prvo šolsko mikropivovarno, ki deluje v sklopu centra za kulinariko KULT316 v ljubljanskem Šentvidu, in izdelke newdles. V profesionalni mikropivovarni Brewiks dijakom in študentom BIC Ljubljana poleg opravljanja prakse in raziskovanja za diplomska dela od leta 2016 omogočajo realno učno okolje na področju mikropivovarstva ter spoznavanje najnovejših trendov craft pivovarstva. V njej lahko naenkrat zvarijo do 200 litrov piva, v sklopu izobraževalnega procesa, kjer študenti osvojijo celoten tehnološki postopek izdelave piva, pa imajo tudi hišno pivo kult316, ki ga gosti lahko poskusijo v šolski kavarni in restavraciji KULT316.Newdels pa so pšenične durum testenine z ječmenovimi tropinami, ki nastanejo pri procesu proizvodnje piva in sicer končajo kot odpadek. V končnem izdelku ekipe Barley&Me (in) predstavljajo kar 18 odstotkov končne mase. Z njimi je pod mentorstvom predavateljiceiz BIC Ljubljana na tekmovanju Ecotrophelia 2019 osvojila bronasto priznanje, na mednarodnem tekmovanju EIT Food Innovation prizes pa celo srebrno.Sicer so znani tudi po tem, da vsaki dve leti organizirajo mednarodne strokovne konference o smernicah in izzivih v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju, da v restavraciji za 52 gostov pripravljajo kulinarične večere (med drugim je pri njih s študenti kuhal svetovno znani chef), da dijake in študente usposabljajo v lastni čajnici Primula, šolski veterinarski ambulanti pa v šolski trgovini Kruharije&Cukrnije in da so bodočim naravovarstvenim tehnikom nedavno zagotovili novo inovativno učno okolje v povsem leseni in energetsko samozadostni Ekohiši oziroma šoli.Dijake in študente spodbujajo tudi k ustanavljanju učnih podjetij, v sklopu katerih razvijajo nove izdelke in pridobijo praktično znanje o podjetnosti in podjetništvu, v šoli, kjer imajo svojo kuhinjo odprtega tipa in celo krušno peč, pa kot edini v Sloveniji izobražujejo kandidate za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije po programu picopek.