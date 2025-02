Pica je tako priljubljena jed, da sta na koledarju kar dva dneva posvečena tej svetovno znani dobroti. Medtem ko v Italiji velja, da je 17. januar dan pice, se ji večina sveta pokloni 9. februarja. Ta dan so za svojega vzeli tudi slovenski picopeki, ki v začetku februarja pripravijo dobrodelno peko. Mladi Brin Rekar je navdušen nad pripravo te kultne jedi. FOTO: Špela Ankele Letos je po picah z dobrim namenom dišalo na Rudniku v Ljubljani, kjer so v avli nakupovalnega središča spekli 301 dobrodelno pico. Zanje so zbrali 4928 evrov, izkupiček pa so namenili dečku Maticu, ki ima redko bolezen ...