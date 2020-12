S peticijo nad petarde

67 tisoč se jih je podpisalo pod peticijo.

Nekateri trgovci so jo že umaknili

Zakonodaja je jasna

Od 26. decembra do 1. januarja je dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov prve kategorije. Vanjo sodijo izdelki, katerih glavni učinek je pok. Uporaba naj bo varna, saj lahko nepremišljenost povzroči telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok in poškodbe oči, opominjajo na policiji. V prednovoletnem času sicer obravnavajo okrog 15 hudih poškodb. Pirotehničnih izdelkov prve kategorije, katerih glavni učinek je pok, ni dovoljeno prodajati mlajšim od 14 let. Za tiste, ki kršijo določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov, globa znaša od 400 do 1200 evrov.

Že vse od leta 2018 poteka pobuda, da bi pirotehniko v Sloveniji prepovedali, in nastala je peticija za njeno prepoved.je njen pobudnik. »Do zdaj je zbranih nekaj več kot 67.000 podpisov. Odziv je relativno dober. Seveda pa bi se dalo narediti, da bi bil še boljši,« nam je razkril Gorec, ki je goreč zagovornik prepovedi uporabe pirotehnike. »Za peticijo sem se odločil, ker zaradi pokanja trpijo ljudje in živali. Niti mislite si ne, koliko ljudi mi je pisalo in opisovalo svoje in travme živali,« je še povedal. Cilj peticije je jasen: Popolna prepoved uporabe pirotehničnih sredstev. V parlamentu pobude še niso podprli, vendar je Gorec prepričan, da če bi peticijo podpisalo vsaj 300.000 Slovencev, bi se mnenje poslancev spremenilo. Lani septembra je svojo pobudo predstavil tudi Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, ki jo vodi poslanka SDS, vendar kakšnih večjih premikov na področju zakonodaje za zdaj še ni.Idejo o popolni prepovedi pirotehnike pa podpirata tudi znani pevki in ljubiteljici živaliin. Gre za tematiko, ki je blizu mnogim. Predsednik republikepobudo delno podpira, saj so iz njegovega kabineta sporočili, da »podpira prepoved pirotehnike za osebno rabo«, kar zadeva njeno javno uporabo, pa morajo biti pravila po njegovem mnenju »zelo strogo in natančno določena«.Na pobudo so se že odzvali nekateri trgovci, ki so s polic umaknili pirotehnična sredstva, med njimi so Lidl, Mercator in Eurospin Eko. »Prepričan sem, da je bila peticija pritisk na trgovce, da so začeli o tem razmišljati. Jaz sem tudi vsem pisal in jih povprašal, ali razmišljajo o tem, da ne bi prodajali pirotehnike. Nekaj jih je odgovorilo, nekaj ne,« nam pove sogovornik. In čeprav je pritisk velik, se nekateri zagovarjajo, da morajo ugoditi željam vseh kupcev, in tako na njihovih policah pirotehnična sredstva ostajajo. Nekateri pošiljajo letake z bogato ponudbo pirotehnike in nič ne kaže, da bodo uslišali želje nasprotne strani. Močni so tudi pritiski zagovornikov uporabe pirotehnike, nam razkrije Gorec in pove, da je bilo na ta račun izrečenih celo nekaj groženj.