S pesmijo do diamantne poroke

Pred 60 leti sta se v župnijski cerkvi sv. Križa v Črenšovcih poročila Anton in Ana Cigan iz vasi Trnje v Prekmurju, diamantno poroko sta slavila v družinskem krogu. Ob praznovanju sta se skupaj s svojimi najdražjimi udeležila zahvalne svete maše, ki jo je daroval župnik župnije Črenšovci Zoran Car. Pri somaševanju sta bila navzoča še duhovnik Karel Bedernjak in upokojeni duhovnik Jože Gerič. V času zakona so bili vzponi in padci, a vsekakor tudi lepi trenutki. Te so vseskozi povezovali ljubezen, spoštovanje in razumevanje. Rada sta hodila k svetim mašam in se udeleževala drugih cerkvenih praznovanj. Župnik Car jima je v spomin podaril svečo in rožni venec. Mašo so s cerkvenim petjem obogatile pevke, ki so slavljenki Ani podarile nageljčke, ker je z njimi že od otroštva povezana v cerkvenem petju. Nečaki iz Toronta v Kanadi pa so jima podarili šopek rož in čestitko.

Na jesen življenja zakonca živita s sinom Dragom in njegovo družino, pri čemer pod isto streho v slogi, razumevanju in spoštovanju živijo tri generacije.

Kmetija in vinograd

Anton, rojen leta 1936 na Gornji Bistrici, se je priženil v vas Trnje, tam sta z Ano zaživela skupno zakonsko življenje. Nekaj časa je bil doma na kmetiji, pozneje je odšel na delo v Savinjsko dolino, kjer je delal v hmeljarstvu. Več let je bil zaposlen v gradbenem podjetju v Nemčiji. Leta 1963 je kupil mlatilnico, s katero je v času žetve hodil od hiše do hiše opravljat mlačev. Slavljenec je predani gasilec od glave do peta, in to že dolgih 65 let. Gasilskemu društvu Trnje je rad priskočil na pomoč pri vseh akcijah. Žena Ana, rojena Vinčec leta 1943, je delala na kmetiji, skrbela je za dom in vzgojo otrok. V domačem hlevu je redila več glav goveje živine, s traktorjem je obdelovala polja in pridelovala kmetijske pridelke, ki jih je tudi prodajala. Kljub obilici domačega dela je Ana našla čas za prostovoljno humano poslanstvo. Več let je bila članica župnijske Karitas in Rdečega križa Trnje. Skupaj sta v vinorodnem območju Šprinc pri Razkrižju več let obdelovala vinograd in pridelovala odlično vinsko kapljico. Življenje sta dala sinovoma Antonu in Dragu ter hčerki Majdi. Njune družine so ju obdarile s petimi vnuki in šestimi pravnuki.