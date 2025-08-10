S panoramsko vožnjo skozi čas, pripeljali so se z vseh koncev države in iz tujine (FOTO)

V idiličnih Bolehnečicih se je odvila prav posebna prireditev: Društvo Oldtimer Stara Gora je pripravilo 20. jubilejno srečanje starodobnih vozil, ki je bilo več kot le razstava – to je bil praznik tehnične dediščine, druženja in predanosti jeklenim lepotcem.

Na srečanju se je zbralo kar 154 vozil, od avtomobilov, motorjev, mopedov do avtodomov, in okoli 250 udeležencev, ki so se pripeljali z vseh koncev Slovenije pa tudi iz tujine. Vsako vozilo je imelo svojo zgodovino, vsaka posadka pa je bila iskreno predana tradiciji.

Predsednik društva Aleksander Vuk je ponosno prejel zlato plaketo.

Jutranji zbor in razstava vozil sta pritegnila domačine in obiskovalce, ki so si lahko pobliže ogledali starodobne mojstrovine in poklepetali z lastniki. Pred začetkom panoramske vožnje je predsednik društva Aleksander Vuk nagovoril udeležence: »Današnja vožnja bo več kot le pot po naših krajih – bo popotovanje skozi čas. Naj nas povezuje strast do tehnične dediščine in naj bo današnji dan poln prijateljstva, nasmehov in skupnih spominov.«

Srečanja se je udeležil tudi Franc Škrjanec, predsednik zveze SVAMZ, ki je izrazil zahvalo Vuku za trud pri organizaciji in redno udeležbo na srečanjih. Poudaril je: »Ni pomembno, v katero zvezo je društvo vključeno. Pomembno je, da sodelujemo, se družimo in skupaj ohranjamo tehnično dediščino.« Škrjanec je Društvu Oldtimer Stara Gora podelil tudi zlato plaketo, ki jo je prevzel Vuk.

Številne znamenitosti

Sledila je panoramska vožnja skozi radgonsko-kapelske griče; z nekaj postanki, in sicer v radgonskem Rosenbauerju, kjer so si ogledali sodobno proizvodnjo gasilskih vozil in opreme, v avstrijskem Ratschendorfu so v edinstvenem muzeju na prostem, ki združuje kulinariko, tehnično dediščino in živalski svet, uživali so v prijetnem ambientu starega kmečkega poslopja iz leta 1879. Med drugim so si lahko ogledali starodobnike, muzejsko oljarno, etnološko zbirko in največjo kameljo farmo v Avstriji.

Prava paša za oči

Po vrnitvi v Slovenijo se je kolona ustavila v vasi Črnci v Apaški dolini, kjer stoji Dvorec Freudenau, znan tudi kot Mainlov grad. Baročna rezidenca iz 17. stoletja je nekoč pripadala dunajskemu veletrgovcu s kavo Juliusu Mainlu, ki je posestvo kupil leta 1909 in ga preoblikoval v napredno kmetijsko središče.

Panoramsko vožnjo so popestrili številni zanimivi postanki.

Posebnost stavbe je rimski relief iz 2. stoletja, vzidan v vhodno vežo, ki prikazuje zakonski par. Dvorec je danes v zasebni lasti in kljub propadanju ostaja kulturni spomenik, ki priča o bogati zgodovini Apaškega polja. Ob dvorcu so jih pričakali lokalni ponudniki, ki so poskrbeli za kulinarično razvajanje in prijetno vzdušje.