JUBILEJNO SREČANJE

S panoramsko vožnjo skozi čas, pripeljali so se z vseh koncev države in iz tujine (FOTO)

Jubilejno srečanje starodobnih vozil v Bolehnečicih pritegnilo 250 udeležencev.
Fotografija: Vsako leto se zberejo v lepem številu. FOTOGRAFIJE: Društvo Oldtimer Stara Gora
Odpri galerijo
Vsako leto se zberejo v lepem številu. FOTOGRAFIJE: Društvo Oldtimer Stara Gora

oste-bakal
Oste Bakal
10.08.2025 ob 07:10
oste-bakal
Oste Bakal
10.08.2025 ob 07:10

Poslušajte

Čas branja: 3:08 min.

V idiličnih Bolehnečicih se je odvila prav posebna prireditev: Društvo Oldtimer Stara Gora je pripravilo 20. jubilejno srečanje starodobnih vozil, ki je bilo več kot le razstava – to je bil praznik tehnične dediščine, druženja in predanosti jeklenim lepotcem.

Na srečanju se je zbralo kar 154 vozil, od avtomobilov, motorjev, mopedov do avtodomov, in okoli 250 udeležencev, ki so se pripeljali z vseh koncev Slovenije pa tudi iz tujine. Vsako vozilo je imelo svojo zgodovino, vsaka posadka pa je bila iskreno predana tradiciji.

Predsednik društva Aleksander Vuk je ponosno prejel zlato plaketo.
Predsednik društva Aleksander Vuk je ponosno prejel zlato plaketo.

Jutranji zbor in razstava vozil sta pritegnila domačine in obiskovalce, ki so si lahko pobliže ogledali starodobne mojstrovine in poklepetali z lastniki. Pred začetkom panoramske vožnje je predsednik društva Aleksander Vuk nagovoril udeležence: »Današnja vožnja bo več kot le pot po naših krajih – bo popotovanje skozi čas. Naj nas povezuje strast do tehnične dediščine in naj bo današnji dan poln prijateljstva, nasmehov in skupnih spominov.«

Srečanja se je udeležil tudi Franc Škrjanec, predsednik zveze SVAMZ, ki je izrazil zahvalo Vuku za trud pri organizaciji in redno udeležbo na srečanjih. Poudaril je: »Ni pomembno, v katero zvezo je društvo vključeno. Pomembno je, da sodelujemo, se družimo in skupaj ohranjamo tehnično dediščino.« Škrjanec je Društvu Oldtimer Stara Gora podelil tudi zlato plaketo, ki jo je prevzel Vuk.

Številne znamenitosti

Sledila je panoramska vožnja skozi radgonsko-kapelske griče; z nekaj postanki, in sicer v radgonskem Rosenbauerju, kjer so si ogledali sodobno proizvodnjo gasilskih vozil in opreme, v avstrijskem Ratschendorfu so v edinstvenem muzeju na prostem, ki združuje kulinariko, tehnično dediščino in živalski svet, uživali so v prijetnem ambientu starega kmečkega poslopja iz leta 1879. Med drugim so si lahko ogledali starodobnike, muzejsko oljarno, etnološko zbirko in največjo kameljo farmo v Avstriji.

Prava paša za oči
Prava paša za oči

Pomembno je, da sodelujemo, se družimo in skupaj ohranjamo tehnično dediščino.

Po vrnitvi v Slovenijo se je kolona ustavila v vasi Črnci v Apaški dolini, kjer stoji Dvorec Freudenau, znan tudi kot Mainlov grad. Baročna rezidenca iz 17. stoletja je nekoč pripadala dunajskemu veletrgovcu s kavo Juliusu Mainlu, ki je posestvo kupil leta 1909 in ga preoblikoval v napredno kmetijsko središče.

Panoramsko vožnjo so popestrili številni zanimivi postanki.
Panoramsko vožnjo so popestrili številni zanimivi postanki.

Posebnost stavbe je rimski relief iz 2. stoletja, vzidan v vhodno vežo, ki prikazuje zakonski par. Dvorec je danes v zasebni lasti in kljub propadanju ostaja kulturni spomenik, ki priča o bogati zgodovini Apaškega polja. Ob dvorcu so jih pričakali lokalni ponudniki, ki so poskrbeli za kulinarično razvajanje in prijetno vzdušje.

154 vozil je prišlo na srečanje.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Aleksander Vuk srečanje Slovenija starodobniki kulturna dediščina turizem dogodek avto

Priporočamo

Ste nameravali z vlakom v Koper? Do nadaljnjega to ne bo mogoče
Pozor! Zaradi visokih temperatur prižgali alarme, tukaj bo najhuje
Premium
Bolj sem ljubila, bolj je bolelo
Premium
Nezakonita zdravniška spričevala: vrhovni sodniki zdravnikom zapečatili usodo

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Ste nameravali z vlakom v Koper? Do nadaljnjega to ne bo mogoče
Pozor! Zaradi visokih temperatur prižgali alarme, tukaj bo najhuje
Premium
Bolj sem ljubila, bolj je bolelo
Premium
Nezakonita zdravniška spričevala: vrhovni sodniki zdravnikom zapečatili usodo

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.