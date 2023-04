S Pahorjevo katrco se bodo Slovencem oddolžili za pomoč (FOTO)

Svečano opremljeno z veliko svetlo pentljo, kot da bi šla na poroko, je nekdanji predsednik Borut Pahor pripeljal svoj nekdanji avto v Selško dolino. Renault 4 je namreč zdaj v lasti Tomaža Habjana iz Selc, ki je po bratih Fratar iz Koroške nov lastnik najbolj slavne katrce daleč naokoli. Doslej so z njo za dober namen zbrali že več kot tretjino milijona evrov, družina Habjan, ki so ji Slovenci dobrega srca pred štirimi leti priskočili na pomoč, pa je že napovedala, da bodo dobrodelno poslanstvo nadaljevali.

Aljoša Habjan si je ob skoku v morje poškodoval vratni del hrbtenjače.

Spomnimo: poleti 2019 je tedaj 22-letni Aljoša Habjan skočil v morje s koprskega pomola. Nekaj je šlo narobe, fant, ki je bil odličen plavalec, član Plavalnega kluba Triglav Kranj in tudi reševalec iz vode, si je poškodoval vratni del hrbtenjače. Postal je tetraplegik. Konec tistega leta je kranjski plavalni klub organiziral dobrodelno akcijo, ki je kot plaz zajela Slovenijo. Družina Habjan je s pomočjo ljudi dobrega srca zbrala dovolj denarja, da so mladeniču ustrezno uredili stanovanje.

Špela Miroševič in mali Urban, ki mu bo namenjen del zbranih sredstev.

»Kot kaže, nam je bil avtomobil namenjen, saj bomo s tem lahko vrnili Slovencem, kar so oni storili za nas. Pomagali bomo naprej,« je ob prihodu dobrodelnega avtomobila na Gorenjsko napovedal Aljošev oče Tomaž Habjan, ki mu je žreb pred kratim namenil Pahorjevo katrco.

V naslednjih tednih in mesecih bomo prevozili Gorenjsko in obiskovali občine ter podjetja.

»V naslednjih tednih in mesecih bomo prevozili Gorenjsko in obiskovali občine ter podjetja. Načrtujemo, da bomo obiskali tudi vse slovenske mestne občine,« je napovedal Tomaž Habjan. Tako bo slavni avtomobil z goriškimi registrskimi tablicami nekako do sredine poletja potoval po Gorenjskem in Sloveniji, zatem pa mu bodo v Selcih najbrž postavili stekleni paviljon. Tako si bodo vozilo lahko ogledali domačini in turisti, ki jih bo pot peljala po prelepi gorenjski dolini med Škofjo Loko in Železniki.

Del denarja, ki ga bo družina Habjan zbrala v tem, že tretjem dobrodelnem krogu, bodo namenili dveletnemu Urbanu, ki ima prirojeno genetsko mutacijo. »Za zdravljenje Urbana, ki še ne more govoriti in hoditi, potrebujemo še 200.000 evrov,« je pojasnila dečkova mamica Špela Miroševič, ki je z družino pričakala katrco v Selški dolini. Poleg tega bodo zbirali denar tudi za rehabilitacijske pripomočke.

5000 evrov vsak sta takoj dala brata Fratar.

Prvi val dobrodelnosti je sprožila licitacija za vozilo predsednika Pahorja. Kar 60.000 evrov so ponudili Fratarjevi, ki so nato sprožili drugi val dobrodelnosti: 5100 Slovencev je skupaj prispevalo 275.000 evrov, zatem pa so med vsemi, ki so darovali, izžrebali novega lastnika. Tomaža Habjana.

Tudi brata Zlatko in Aleksander Fratar sta bila na velikem sprejemu predsednikovega dobrodelnega vozila v Selcih pri Železnikih. Povedala sta, da bo za dober začetek tretjega dobrodelnega kroga vsak od njiju daroval po 5000 evrov. Hkrati sta, tako kot tudi nekdanji predsednik Borut Pahor, obljubila, da bosta Tomažu Habjanu ponudila vso pomoč pri nadaljevanju dobrodelne zgodbe, kakršne v Sloveniji še ni bilo.

Nekdanji predsednik Borut Pahor se je ob iskrenem dogodku, na katerem se je zbrala vsa Selška dolina, zahvalil vsem ljudem dobrega srca, ki so in še bodo naredili nekaj lepega za otroke, ki potrebujejo pomoč.

Tomaž Habjan (z dvignjenimi rokami) v družbi bratov Fratar in Boruta Pahorja FOTOGRAFIJE: Špela Ankele

Za vozilo nekdanjega predsednika so v Selški dolini pripravili svečan sprejem.