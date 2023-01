S kvizom do več znanja in pridelka

Tukajšnje vinogradniško-sadjarsko društvo je ob sodelovanju koordinacije Društev vinogradnikov Prekmurja in kmetijskosvetovalne službe pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota v dvorani vaškega doma v Filovcih pripravilo 17. vinogradniško-vinarski kviz. Pri izvedbi oziroma nakupu pokalov je pomagala tudi občina Murska Sobota. Udeležile so se ga štiri ekipe, in sicer Društvo vinogradnikov Goričko, Društvo vinogradnikov Čentiba, Vinogradniško-sadjarsko društvo Filovci in Društvo Gaj – Vinogradniško-turistično društvo Filovci.

17. vinogradniško-sadjarski kviz je pod streho. FOTOgrafije: Jože Žerdin

Pred začetkom so se vsi skupaj z minuto molka spomnili preminulega Ernesta Novaka, ki je bil zaposlen v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota za področje vinogradništva in ki je bil vrsto let strokovno odgovoren za omenjeni kviz.

Dva sklopa vprašanj

Ekipe so odgovarjale na dva sklopa vprašanj: v prvem je bilo področje vinogradništva, vinske trte, bolezni in škodljivcev na vinski trti, oskrbe vinogradov, v drugem sklopu pa so ekipe odgovarjale na vprašanja iz vinarstva, in sicer vinarstvo-kletarstvo in kultura pitja vina. Vsi so pokazali veliko znanja, manjkalo ni niti tekmovalnega duha.

Namen kviza je predvsem izobraževanje vinogradnikov, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z vinogradništvom in kletarstvom. Tudi zato se ekipe temeljito pripravijo s pomočjo različne literature in brošur, odgovarjale so na 20 vprašanj. Med drugim glede integrirane pridelave grozdja, od mošta do kozarca, odpornih sort, podnebnih sprememb, razvoja vinske trte in drugo. Dve ekipi sta zbrali enako število točk, zato sta dobili še štiri vprašanja.

23 let že deluje Vinogradniško-sadjarsko društvo Filovci.

Komisijo so sestavljale Marika Feher kot organizatorka in terenska svetovalka v enoti v Lendavi, Mirjana Lipaj, terenska svetovalka v enoti Ljutomer, in Janja Posl Korošec, terenska svetovalka v enoti Gornja Radgona. Po končanem kvizu so razglasili rezultate in podelili pokale.

Uporabijo ga pri delu

Največ znanja je pokazala ekipa Društva vinogradnikov Čentiba, ki so jo sestavljali Roman Litrop, Marko Zelko in Rudolf Verbančič. Drugo mesto je zasedla ekipa Vinogradniško-sadjarskega društva Filovci (Srečko Barbarič, Drago Ivanič in Ignac Gabor), tretje ekipa Društva vinogradnikov Goričko, četrto pa ekipa Društva Gaj – Vinogradniško-turistično društvo Filovci.

Vsi so pokazali veliko znanja, ni pa manjkalo niti tekmovalnega duha.

Predsednik Vinogradniško-sadjarskega društva Filovci, ki deluje že 23 let​, Alojz Berden je bil zadovoljen in je poudaril, da je kviz zelo koristen, saj si lahko vinogradniki in kletarji na njem pridobijo veliko koristnega znanja ter ga potem uporabljajo pri vsakodnevnem delu v vinogradu ali vinski kleti.

Drugo mesto je zasedla ekipa Vinogradniško-sadjarskega društva Filovci

Tekmovanje z namenom