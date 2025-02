S kurentovim skokom začeli pustovanje (FOTO)

Na domačiji drugega princa karnevala Zokija Matevža v Budini pri Ptuju se je z nočnim kurentovim skokom, ko si kurenti prvič uradno nadenejo zvonce in zaplešejo okoli ognja, začel pustni čas, ki bo najstarejše slovensko mesto znova postavil za slovensko prestolnico in je napovedal 65.

Kurentovanje s pestrim programom tako v dopoldanskem kot večernem terminu.

Zvonko Križaj - Matevž Zoki, drugi princ ptujskega karnevala, je ponosen na svoj pustni muzej.

Tudi v okoliških vaseh so izvedli skoke, ki se tradicionalno odvijejo na svečnico, a je dogodek v Budini ne glede na mrzlo noč že po tradiciji privabil več sto kurentov, da so uradno odprli pestro pustno ptujsko dogajanje in naznanili začetek odganjanja zime in klicanja pomladi.

19. princ karnevala Marko Šamperl - Francesco Guffante s protokolom

Glavni enolog Ptujske kleti Maksimilijan Kadivec se je prav tako našemil.

Branko Brumen, dolgoletni vodja ptujskega kurentovanja, in Andrej Klasinc, predsednik društva Poetovio LXIX, organizator Rimskih iger

Ptujska županja Nuška Gajšek se je preizkusila na bobnih pri Godbi na pihala Markovci, ki praznuje 100-letnico delovanja.