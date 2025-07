Kaj se je zgodilo v Strunjanu? Čez noč so izginile, šokirani krajani odprli razgreto debato

Skupnost Strunjan je na družbenem omrežju Facebook objavila novico, da so s krožišča na Valeti nepridipravi ukradli okrasne rože.

»S krožišča na Valeti, ki ga je v zadnjih dneh krasila jadrnica in cvetjem, so bili odtujeni ves portulak, kijevke in dekorativni rožmarin. Takšna dejanja nas žal silijo k razmisleku, ali ima smisel nadaljevati okraševanje, če se trud konča s krajo.«

Krožišče Valeta v Strunjanu FOTO: Facebook, Skupnost Strunjan

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekatere (nelektorirano):

• »No, če pa so to ukradli, so pa super izurjeni tatovi, saj za to si moraš avto postaviti zraven, ne verjamem, da je kdo 'teglce' nosil čez cesto v tem gostem prometu, tudi ponoči je zelo prometno, skoraj težko verjeti, da je to kraja, če pa avto stoji zraven, pa že ovira promet, in morajo biti oznake postavljene za delo na cesti, naj si raje omislijo pravo zelenico, na sredini pa kakšen kaktus ali palma, Marjetica pa naj zaliva, če čisti na stotine vodometov v Kopru, pa naj še tukaj malo zalijejo, saj imajo vozni park, prirejen tudi za to ...«

• »V zadnjih dneh se vsak dan večkrat peljem mimo krožišča nad Portorožem. Že nekaj dni opažam, da so rože – vključno z rožmarinom!! (ki je bil nasajen v malih loncih in ni čudno, da se je v tej vročini presušil) – v zelo slabem stanju. Pogled nanje je bil prav neprijeten, še posebej, ker gre za glavni vhod v občino. Umestitev na umetno zelenico je vtis le še poslabšala, nekateri lonci, pa so bili celo prevrnjeni. Vse skupaj je dajalo izjemno zanemarjen in neurejen videz, ki res ne sodi na tako izpostavljeno turistično lokacijo. Kot sem že predlagala, bi bilo smiselno razmisliti o zasaditvi trajnih, na sušo odpornih rastlin, ki ne potrebujejo vsakodnevnega zalivanja. Tako bi krožišče ostalo urejeno in lepo skozi vse leto, brez potrebe po stalnem vzdrževanju. Enako tudi krožišče v Strunjanu.«

• »P.S. V razmislek in preden se obsodi koga, da je ukradel - morda je kdo rastline odstranil zaradi neurejenosti celega področja, kar me ne bi presenetilo, saj so bili suhi ostanki že od daleč videti res neuporabno in zelo zelo neprijetno na pogled. In na ta način (seveda na svoj način, da je vse odstranil) pripomogel k lepšemu videzu. V kolikor so tam kamere se da vse videti, tudi kako neurejeno je bilo to področje.«

• »Ne verjamem, rože so bile uvele in so bolj klavrno bile videti zadnje dni ... Mislim, da jih bodo zamenjali ali dali nazaj kolo, na pa da so jih ukradli.«

• »Mogoče pa izvajalcu ni bilo plačano, pa je vse skupaj vzel nazaj.«

• »Zaradi foušarije, ker je urejeno pa lepo, grejo rože krast. Kam smo prišli?«

• »Sramota! Kaj pa kamere?«