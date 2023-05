S kronanja se bo kralj Karel III. peljal v zlati kočiji, pride tudi Pirc Musarjeva (V ŽIVO)

Karel III. je postal prestolonaslednik, ko je imel komaj tri leta, na dan, ko bo prevzel vladanje, pa je čakal rekordnih 70 let. Njegova mama in predhodnica, kraljica Elizabeta II., je ljudstvu na svoj 21. rojstni dan namreč obljubila, da jim bo služila do konca življenja, najsi bo kratko ali dolgo. In obljubo je tudi držala.

Točno opoldne 8.15–9.30 (čas pri nas, kar je eno uro za londonskim): gostje začno prihajati pred Westminstrsko opatijo, kjer jih čaka strog varnostni pregled, 10.30–11.45: v Westminstrsko opatijo prispejo predsedniki, predstavniki vlad, člani kraljevih družin, tudi britanske, in drugi pomembneži, 11.20: kralj in kraljica pred Buckinghamsko palačo sedeta v kočijo, ki bo skozi glavna vrata zapeljala na The Mall, dolgo ravno ulico, ki vodi od Buckinghamske palače do Trafalgarskega trga. Na trgu bo kočija zavila desno na ulico Whitehall, pot nadaljevala po ulici Parliament Street in se nekaj minut pred poldnevom ustavila pred Westminstrsko opatijo, 12.00: kralj in kraljica vstopita v opatijo in začne se kronanje, 13.00: kralj Karel III. je okronan, canterburyjski nadškof mu na glavo povezne krono, po državi zadonijo trobente in topovske salve, 14.00: konec uradnega dela kronanja, kralj in kraljica se po isti poti vrneta v Buckinghamsko palačo, 14.45: kralja in kraljico pred palačo pozdravijo pripadniki vojske, 15.15: kralj, kraljica in člani kraljeve družine z balkona Buckinghamske palače opazujejo prelet več kot 60 vojaških letal in helikopterjev v različnih formacijah.

Prvi britanski vladar z univerzitetno diplomo

Karel III., njegovo krstno ime se glasi Charles Philip Arthur George, je tudi prvi britanski vladar, ki se lahko pohvali z univerzitetno diplomo. Pred njim so se kralji in kraljice namreč šolali doma, velik poudarek je bil na predmetih in znanjih, ki jih bodo potrebovali pri vladanju. Charles se je odločil za arheologijo in antropologijo ter zgodovino. Iz slednje je tudi diplomiral na univerzi v Cambridgeu. Že od mladih nog je oboževal tudi umetnost, tudi sam je nadarjeni slikar, še posebno blizu mu je akvarelna tehnika, najljubši motivi pa narava v okolici dvorcev, kjer preživlja proste trenutke.

Čeprav je videti izjemno razkošno, zlate kočije ni maral še nihče od vladarjev. FOTO: Samir Hussein/Reuters

Kot valižanski princ – naziv, ki ga tradicionalno nosijo prestolonasledniki –, se je učil jezika te dežele na skrajnem jugozahodu Velike Britanije, ki je vse prej kot enostaven, govori pa ga okrog 610.000 ljudi, kar je slaba petina prebivalcev Walesa. Že desetletja je prizadeven okoljevarstvenik, ki se bori za zmanjšanje odpadne plastike, ohranitev deževnih gozdov, promovira samooskrbo, redno obiskuje kmete na vseh koncih kraljestva ter si prizadeva za uporabo lokalnih izdelkov in pridelkov. Vse to so prepoznala različna ljudstva po svetu, med njimi Masaji v Tanzaniji v Afriki, ki so mu nadeli vzdevek Oloishiru Ingishi, kar v prevodu pomeni zaščitnik krav, ko so v ekvadorski džungli leta 2008 odkrili novo vrsto potočne drevesne žabe, pa so jo poimenovali princ Charles.

Prvi, ki je bil okronan v Westminstrski opatiji, je bil leta 1066 Viljem Osvajalec. FOTO: Dan Kitwood/Reuters

Karel III. je po mnogočem poseben in tega se bo držal tudi pri kronanju. Seveda želi obdržati tradicionalne elemente tega pomembnega dogodka, a časi so zelo drugačni od časov, ko je bila okronana njegova mama.

Kronanje bodo prenašale številne televizije, tudi TV Slovenija

Samo slovesnost v Westminstrski palači so tako močno skrajšali in oklestili število povabljencev, Karel III. je želel, da je poleg njega okronana tudi njegova boljša polovica Camilla, česar zakonci vladarjev v preteklosti niso bili deležni, uporabil pa bo tudi kar dve kočiji, eno za prihod v opatijo, drugo za pot nazaj v palačo. Tradicionalno britanski vladarji ob pomembnih dogodkih uporabljajo zlato državniško kočijo, ki je videti izjemno imenitna, a je pokojna Elizabeta že pred leti dejala, da je menda strašno neudobna, eden njenih prednikov kralj William IV. je vožnjo s to kočijo primerjal s plovbo po razburkanem morju, kraljica Viktorija pa se zaradi močnega nagiba kabine v njej sploh ni hotela voziti. Z zlato kočijo iz 18. stoletja, ki sicer ni narejena iz čistega zlata, ampak pozlačenega lesa, bosta Karel in Camilla odpotovala iz opatije v palačo, na prvo pot pa ju bo popeljala državniška kočija. Izdelali so jo za Elizabeto II. ob njeni 60-letnici vladanja; s tem se bo kralj poklonil pokojni mami.

Tudi Pirc Musarjeva Kronanja kralja Karla III. se bodo udeležili člani njegove družine, člani Camilline družine, aktualni in nekdanji britanski premierji in politiki ter pomembneži in državniki z vsega sveta, med njimi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar s soprogom Alešem Musarjem. Ameriškega predsednika Joeja Bidna ne bo, bo pa v njegovem imenu prišla prva dama Jill Biden. Udeležbo je potrdil tudi srbski kraljevi par Aleksandar Karađorđević in njegova soproga princesa Katarina, v London bodo pripotovali še španski kralj Felipe s soprogo, švedski kralj Karel XVI. Gustav s soprogo, belgijski kralj Philippe s soprogo, butanski kralj Jigme Khesar s soprogo, tajski kralj Maha Vadžiralongkorn, jordanski kralj Abdullah II. in kraljica Rania, monaški princ Albert in princesa Charlene, japonski prestolonaslednik Akišino in princesa Kiko, danski prestolonaslednik Frederik in princesa Mary, norveški prestolonaslednik Haakon in princesa Mette-Marit, luksemburški veliki vojvoda Henri in princesa Maria Teresa, grška kraljica Anne-Marie in prestolonaslednik Pavlos.

Zlata kočija je s štirimi tonami najtežja v kraljevi zbirki. Premika se s pomočjo osmih konj, a tudi ti je ne morejo vleči hitreje kot ob počasni hoji. Druga kočija je nekoliko lažja, tehta 2,75 tone, in veliko modernejša z električnim odpiranjem oken, klimatsko napravo in hidravličnimi stabilizatorji.

Slavje se nadaljuje tudi jutri

Slavja ob kronanju pa še zdaleč ne bo konec danes, jutri popoldne na trati pred dvorcem Windsor sledi veliki koncert, na katerem bodo med drugim nastopili Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli ter skupina Take That, ki se ji sicer ne bo pridružil nekdanji član Robbie Williams, Britanci pa bodo lahko novemu kralju in kraljici nazdravljali še v ponedeljek, ko jim je premier Rishi Sunak podaril prost dan.