S kraljevo podporo do novega vozila (FOTO)

Dobrodelna akcija za Barbaro, dekle s cerebralno paralizo, ki se je na širšem območju Haloz začela decembra lani, je dosegla čudovit epilog, predvsem po zaslugi prvega vinskega kralja Jeruzalemsko-Ormoških goric Tilna Sedlaka.

Tudi Barbara se je počutila kraljevsko.

Jeruzalemski vinski kralj Tilen Sedlak je spoznal, da Barbara potrebuje pomoč.

Barbara z okoljem komunicira predvsem z očmi; je varovanka Zavoda Dornava, kjer se odlično počuti in je zanjo zelo dobro poskrbljeno. Barbara je v življenje pritegnila veliko ljudi, tako jo je ovekovečil v filmu Tista njena iskrica znani režiser Rudi Dado Uran; pokazalo se je, kateri ljudje so njena prioriteta. Ob družini, ki jo ima neizmerno rada, je to vsekakor osebje zavoda, posebna vez pa se je stkala med njo in Tilnom, medicinskim tehnikom in vinarjem, ki je bil zaposlen v zavodu. Njegova poklicna pot ga je sicer odpeljala v sosednjo Avstrijo, a prijateljstvo z Barbaro je ostalo.

Sreča se riše v njenih očeh, zdaj pa samo še z velikim veseljem novim dogodivščinam naproti!

Tilen je ob obiskih Barbare opazil, da družina nima primernega vozila, s katerim bi lahko dekle večkrat prepeljali domov. Na njegovo pobudo se je tako začela dobrodelna akcija Za Barbaro: decembra je bil dobrodelni degustacijsko-koncertni dogodek Od vina do srca v sodelovanju s Klubom ptujskih študentov, začela so se zbirati sredstva za nakup prilagojenega avtomobila. Sledila je aktivna akcija na družbenih omrežjih, na začetku aprila letos pa se je v Zavrču, pri Baru Veselič, odvil še en dobrodelni dogodek, na katerem se je zbralo slovensko vinsko kraljestvo s 26. vinsko kraljico Slovenije Majo Pečarič iz Gorenjske na čelu in so s ponovno degustacijsko-kulturno zgodbo zbrali še zadnja manjkajoča sredstva. Dogodek je podprla občina Zavrč. V akciji so zbrali 15.200 evrov za nakup avtomobila citroën berlingo, prilagojenega za prevoz oseb s posebnimi potrebami.

Dobrodelno vinsko kraljestvo

Manj kot pol leta, odkar se je izkazala potreba za nakup tega avtomobila, je bilo dolgo popotovanje, na katerem je veliko ljudi stopilo skupaj in se odločilo pomagati. Zdaj so veseli in srečni, da je avtomobil predan v uporabo. »Ta dobrodelna akcija je pokazala veliko vrednot. Hvaležni smo vsem, ki so kakor koli pomagali in omogočili Barbari in njeni družini lažji prevoz. Ob tem moramo poudariti, da je ob vseh donatorjih vseskozi sodelovalo Turistično društvo Zavrč, na pomoč je priskočil tudi Rdeči križ, Območna enota Ptuj. Brez čudovitih in zelo tolerantnih ljudi tega nikoli ne bi mogli izpeljati. Vinsko kraljestvo Slovenije je dokazalo, da so zelo dobrodelni in da je njihova povezanost ne le v prezentaciji naših odličnih vin in vinorodnih okolišev, temveč tudi v mreženju in medsebojni pomoči. Glasbeni tandem Liza & Taja ter Mojca Prigl so vseskozi dodajali kamenčke v mozaik, ki je končno naredil čudovito podobo,« poudarja pobudnik projekta Tilen, medicinski tehnik, vinar, kreator S vina, vinski kralj in še mnogo več, človek, ki mu je mar.

Največ zaslug za uspešno akcijo imata Maja Pečarič in Tilen Sedlak.

Organizatorji so Barbari zaželeli, da skupaj z družino in prijatelji naredi čim več varnih kilometrov in preživi lepe trenutke, kjer koli jih bodo vodile poti.

15.200 evrov so zbrali.

»Prehojena pot je včasih pomembnejša od cilja. A cilj je tukaj, in ko se tisto, kar se v nekem trenutku zdi nemogoče, uresniči, se zavemo, koliko je potrebno in kaj vse zmoremo. Če želimo. Če hočemo. In nič več ni nemogoče. Cilj je dosežen, Barbara oz. njena družina je končno prejela avto, s katerim bo zdaj veliko lažje potovala. Hvala vsem za donacije in pomoč, ki ste jo namenili dobrodelni akciji, da smo skupaj dosegli skoraj nemogoče. V slogi je moč, beseda da besedo in dejanja vodijo do cilja. Sreča se riše v njenih očeh, zdaj pa samo še z velikim veseljem novim dogodivščinam naproti,« je med drugim zapisal Tilen in dodal: »Vinske kraljice in kralja smo združeni prebili led in izvedli skupno dobrodelno prireditev, ki nikogar ni pustila ravnodušnega. Ko človek dovoli samemu sebi biti samo človek, vemo, da je to tisto pravo. Ljudje lahko opustimo trmaste nazore in ustvarimo čudovite zgodbe s srečnim koncem. Na koncu smo zmeraj vsi zmagovalci. Hvala vsem, ki ste s svojo prisotnostjo naredili dogodek poseben. Barbara je sreča, ki nas uči, kaj so v življenju zares pomembne stvari. Skupaj smo se odločili, da živimo v lepem, solidarnem in povezanem okolju. Hvala, Barbara, da nas učiš, kaj je življenje in kaj so vrednote. Tokrat smo ob tebi vsi zasijali,« je še dodal Tilen.