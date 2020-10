S koronavirusom okužen tudi poljski predsednik Duda

Poljski predsednik Andrzej Duda je okužen z novim koronavirusom, je davi na twitterju sporočil njegov tiskovni predstavnik Blazej Spychalski. Dodal je, da se 48-letni predsednik počuti dobro in da so v stalnih stikih z zdravniki, poročajo tuje tiskovne agencije.



Duda je sicer v petek obiskal začasno bolnišnico na varšavskem stadionu, namenjeno covid bolnikom.



Poljska v zadnjem času beleži strm porast okužb z novim koronavirusom. V petek so pristojne oblasti sporočile, da so v zadnjem dnevu zabeležili več kot 13.600 novih okužb, kar je bilo največ do zdaj.



Od danes je vsa država označena z rdečo, kar pomeni visoko stopnjo tveganja za okužbo. S tem pa so uvedli tudi strožje ukrepe. Restavracije, kavarne in pubi lahko po novem strežejo samo hrano za prevzem. Vrata pa so morali zapreti tudi fitnes centri in bazeni, je v petek napovedal premier Mateusz Morawiecki.



Druženje medtem omejujejo na pet ljudi, poroke so prepovedane. V trgovinah, na sredstvih javnega prevoza in pri verskih obredih je število ljudi močno omejeno.