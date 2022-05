S kopanjem v ledeni reki si je rešil življenje (FOTO)

V Snoviku so minulo soboto predstavili novo literarno transverzalo. Na pobudo Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik so s Termami Snovik in Turističnim društvom Tuhinjska dolina ustvarili odlično zasnovo za novo traso po Kneippovi bosonogi poti. Popestrili so jo s knjižnimi namigi za branje o Kneippu, zdravju in zeliščih. V Termah Snovik so si na strokovnem festivalu Dnevi slovenskega turizma 2018 sicer s Kneippovo bosonogo potjo prislužili prvo mesto v kategoriji Naj tematska pot.

Nemški duhovnik in vodni terapevt Sebastian Kneipp se je rodil 17. maja 1821 v preprosti družini na Bavarskem. Njegov oče je bil tkalec platna. Ker je bil Sebastian edini fant, mu je že kot otrok pomagal pri statvah, vendar pa si je vedno želel postati duhovnik. Ob pomoči solidarnega duhovnika Merkla je bil sprejet v gimnazijo, vendar je po petih letih intenzivnega študija resno zbolel za pljučno tuberkulozo.

Sebastian Kneipp je bil nemški duhovnik in vodni terapevt. Foto: wikipedia.org

Ta je bila v tistem času običajno smrtna, Kneipp pa je naletel na knjigo Johanna Siegmunda Hahna o hidroterapiji iz 18. stoletja, ki ga je navdušila. Pozimi leta 1849 se je večkrat na teden kopal v Donavi. Ta kratka izpostavljanja mrzli vodi so okrepila njegov imunski sistem, njegovo stanje se je izboljševalo in je lahko nadaljeval teološki študij v Münchnu. Tu je prepričal nekaj svojih kolegov študentov, da so se mu pridružili pri eksperimentih s hidroterapijo.

Po lubju in vodnih kamnih

Razvil je naravno obliko zdravilstva, ki vključuje zdrav način življenja, prehrane in zdravljenje z blago delujočimi rastlinami in vodo. Zeliščne kopeli delujejo prek fizikalnih dražljajev tople in hladne vode in tudi z dodanimi rastlinskimi sestavinami. Hladne kopeli krčijo krvne žile v koži, tople jih širijo. Slednje posledično vpliva na znižanje krvnega tlaka in povečanje srčnega utripa. Rastlinski dodatki za kopeli vsebujejo snovi, ki se vpijejo skozi kožo ali vstopijo v telo po dihalnih poteh in blagodejno učinkujejo nanj.

Kneippovega poslanstva so se že konec 19. stoletja zavedali v Kamniku, ko je Alojz Prašnikar odprl svoje zdravilišče ali Kurhaus. Približno 130 let pozneje so se v sodobnih in ekoloških Termah Snovik odločili, da svojo ponudbo obogatijo prav s knajpanjem in tako nadaljujejo tradicijo Kurhausa.

Ob knajpanju so se odločili, da uredijo pot, ki jo namenjajo ne le ljubiteljem hoje brez obutve, temveč vsem, ki bi jim bosonoga pot lahko koristila. Takšna hoja se razlikuje od hoje s čevlji. Najprej stopamo na prste, potem počasi na preostalo stopalo. Bosonoga hoja predstavlja naravno refleksoterapijo, masaža deluje na akupresurne točke stopal, krepijo se majhne mišice stopala, pomaga pa tudi pri razvoju zdrave oblike stopal.

Bosonoga pot Foto: Tomo Jeseničnik

Bosonogo pot je torej mogoče spoznati v Termah Snovik, kjer vas bodo popeljali v neokrnjeno naravo Tuhinjske doline. Na tej Kneippovi poti boste lahko doživeli povezovanje z naravo. Majhne mišice stopala se bodo krepile na mehkobi trave, lubja, zemlje, peska, tudi vodnih kamnov, v bližnjem potoku boste štorkljasto postopali in spoznali Kneippove oblive. Natanko 3,2 kilometra dolga bosonoga pot bo prebudila vaše čute. Skupaj boste odkrivali blagodejne učinke zelišč na lastnem zeliščnem vrtu, čaka pa vas tudi okusno presenečenje.

3,2 kilometra je dolga.

Projekt Kamniške transverzale so v Knjižnici Franceta Balantiča začeli ob njihovi 70-letnici. Ker so bile transverzale dobro sprejete in obiskane, tako vsako leto nadaljujejo literarno-dediščinska potepanja po kamniški občini, vedno pa presenetijo z novimi zanimivi potmi. Gre za pohode ali sprehode po zanimivih okoljih z bogato zgodovino, izročilom ali dediščino in seveda tudi z različnimi ustvarjalci, ki so za seboj pustili globoke in pisne sledi. Vodniki po transverzali so domačini, ki z udeleženci podelijo številne zanimive zgodbe o kraju in prigodah.