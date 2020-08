S kolesom po Barjanki na ljubljanski morost

Če ste Ljubljančan ali zgolj turist, ki pride v Ljubljano za nekaj dni in bi si poleg kulturnih znamenitosti, dogodkov in kulinarike v prestolnici radi privoščili še aktiven skok v naravo, potem je Barje prav gotovo prava izbira. Pravzaprav neodkrit in po krivici zapostavljen biser. Ne le zaradi lepot in diha jemajočih pogledov na rodovitne ravnice, obdane z nizkimi osamelci in jeseni pogosto zavite v nežne meglice, temveč tudi zaradi urejenih in s prometom skromnih cest, primernih za kolesarjenje. In tudi ker ponuja ogromno naravnih in kulturnozgodovinskih čudes.Narava in človek sta na Barju ustvarila pisan mozaik travnikov, njiv, ...