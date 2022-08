Ob železnici blizu Pivovarne Union stoji par ladijskih zabojnikov in v enem izmed njih se polnijo električna tovorna kolesa. In to ne navadna električna kolesa, ampak posebej izdelana, da po mestu lahko razvozijo vse vrste reči. »Največji predmet, ki smo ga prepeljali, je bil pralni stroj. Pa ne enega, teh je bilo več,« pove Janez Stariha, koordinator društva Mestni center mobilnosti (MCM), ki zagotavlja te vrste koles v Ljubljani: »Poleg tega imamo zaposlenega kurirja, ki trenutno s kolesom prevaža vzorce testov za covid-19 iz testnega centra do laboratorija. V času divjanj...