S kolesi do Tinekovega broda

Zapeljali so se do Tinekovega broda na Muri.

V občini Razkrižje so v okviru evropskega tedna mobilnosti izvedli kar nekaj aktivnosti, med drugim so kolesarili po občinah Razkrižje, Ljutomer in Črenšovci, izbirali so manj prometne poti.Od Kulturnega doma na Šafarskem jih je pot vodila skozi vas Pristava, po stranskih poteh pa so se varno pripeljali do Ljutomera, tam sta udeležence pozdravila podžupan Občine Ljutomerin predsednik Športne zveze Ljutomer. Nato so se skupaj zapeljali skozi del vasi Cven in Mote do Tinekovega broda na Muri med Moto in Gornjo Bistrico, tam jih je na levem bregu reke pričakala županja občine Črenšovcis sodelavci občinske uprave in nekaj člani občinskega sveta. Pomembno vlogo pri soorganizaciji izvedbe kolesarskega dneva je prevzelo osebje Zdravstvene ambulante Razkrižje, celotno pot so na določenih mestih označili s smerokazi.Prijetno druženje so izkoristili za pogovor o vzpostavitvi kolesarskih povezav med občinami Ljutomer, Razkrižje, Črenšovci in širše. Med drugim so si ogledali nekatere od možnih poti na obeh straneh reke Mure, ki naj bi jih v prihodnje povezali in uredili tako, da bi bile prevozne za kolesarje in pešce. Pomoč pri izvedbi tega skupnega projekta jim je ponudil Rauter, eden od najbolj vnetih gorskih kolesarjev v Prlekiji. Razšli so se z željo, da se na podobnih kolesarskih turah še večkrat srečajo.