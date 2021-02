S knapovskih gankov na vrh sveta

Prišli so tako rekoč od nikoder. Iz črnih zasavskih knapovskih jam in osupnili tedanjo Jugoslavijo, Evropo in na koncu še svet. Ta še nikoli prej ni slišal, da bi otroci tudi najbolj zahtevne pesmi peli tako popolno. Peli so na turnejah v velikih dvoranah, na samostojnih koncertih in tekmovanjih, poslušali so jih množice, politiki in kronane glave. Leta 1936 je 600 muzikologov na mednarodnem kongresu za sodobno glasbo v Pragi strmelo ob pogledu na partiture njihovih pesmi v neomajnem prepričanju, da ni zbora, ki bi to zmogel zapeti. Oni pa so vse te pesmi zapeli kot eden. Na tekmovanju na Dun...