Veste, kakšen avto vozi Golob? Preverite, nakup katere znamke se vam najbolj izplača

Ko nov avtomobil odpeljete iz prodajnega salona, takoj izgubi dober odstotek maloprodajne cene. Medtem ko se vrednost vozila sčasoma še naprej zmanjšuje, nekaterim blagovnim znamkam pade vrednost bolj kot drugim, potrjuje analiza več kot 72 milijonov podatkovnih enot v obdobju med 2019 in 2022 v Evropi, ZDA in Avstraliji, podjetja carVertical.

Porsche ohranja najboljšo vrednost, Lexus najslabšo

Porsche (–64,4 odstotkov), Jeep (–84,4 odstotkov) in MINI (–85,5 odstotkov) so tri blagovne znamke, ki najmanj zgubijo na vrednosti, saj se najvišji znesek njihove vrednosti ohrani, ko se najnižja tržna vrednost avtomobila odbije od njegove začetne cene. Tako recimo Porsche z leti izgubi le 64,4 odstotkov svoje vrednosti, Lexus pa 89,9 odstotkov svoje vrednosti.

»Medtem ko Porsche proizvaja športne avtomobile, so njegovi modeli dovolj praktični za vsakodnevno vožnjo. Model 911 je verjetno eden najbolj ikoničnih avtomobilov v avtomobilski zgodovini, ki ima široko bazo oboževalcev. Zato ni presenetljivo, da povpraševanje po njem presega ponudbo. Porschejevi avtomobili so zanesljivi, vzdržljivi in imajo prepoznaven videz, ki privablja kupce,« pojasnjuje Matas Buzelis iz podjetja carVertical.

Med vozila z visoko preostalo vrednostjo se uvršča tudi več drugih tradicionalnih blagovnih znamk, kot sta Hyundai in Toyota. Ta vozila so cenovno ugodnejša in imajo običajno nižje stroške vzdrževanja, zaradi česar so bolj priljubljena med kupci rabljenih avtomobilov. Medtem ko nekatere blagovne znamke premium razreda, kot so Jaguar, Land Rover in Lexus, ponavadi manj izgubijo na vrednosti, to ne drži vedno, saj številne izgubijo večjo vrednost v primerjavi s cenejšimi blagovnimi znamkami iz istega razreda.

Največja amortizacija novega Chryslerja se na primer sčasoma zmanjša na –96,8 odstotkov (v povprečju v 25 letih), zaradi česar je to blagovna znamka, ki izgubi večino svoje tržne vrednosti. Pravzaprav je približno polovica blagovnih znamk, ki so na slabem koncu te lestvice amortizacije avtomobilov, v premium razredu. Čeprav imajo potrošniki radi blagovne znamke Infiniti, BMW in Volvo, se njihova vrednost sčasoma bistveno znižuje.

Za primerjavo naj navedemo, da avtomobili blagovne znamke Toyota dosežejo najnižjo vrednost pri starosti 19 let, medtem ko BMW doseže to raven pri 21 letih. Kljub temu vozila blagovne znamke Toyota izgubijo približno 88,7 odstotkov svoje vrednosti, medtem ko se blagovni znamki BMW vrednost zniža za –93,8 odstotkov.

Kateri dejavniki privedejo do razlik?

»BMW in druge blagovne znamke luksuznih avtomobilov se običajno odlikujejo po značilnostih in tehnoloških izboljšavah, ki jih kupci rabljenih avtomobilov ne cenijo. Če si lahko privoščite novo vozilo znamke BMW, Mercedes-Benz ali Land Rover, verjetno želite imeti razkošje in novosti, ki jih lahko dobite za to ceno. Oseba, ki išče rabljen avtomobil, pa daje prednost ceni in stroškom vzdrževanja pred vsemi nepotrebnimi funkcijami. Zato je rabljena Toyota za številne stranke privlačnejša od vozila znamke BMW,« pravi M. Buzelis.

Lastniki Audija (–96,2 %), Seata (–95,8 %) in Škode (–95 %) tudi ne bi smeli pričakovati dobre ponudbe pri prodaji svojih starih vozil.

Lahko tudi dragocena naložba

Različne avtomobilske blagovne znamke dosežejo najnižjo vrednost v različnih fazah. Po podatkih raziskave, opravljene pri podjetju carVertical, vozila blagovne znamke Porsche in MINI, ki dosežejo starost 15 let, stanejo najmanj. Ko dosežejo to starostno mejo, začne njihova vrednost ponovno rasti. Dobro ohranjeni modeli so lahko dragocena naložba. Isuzu, Suzuki, Kia in Dacia se nahajajo na nasprotni strani spektra – dno dosežejo pri starosti 30 let.

Vrednost modela avtomobila, ki se šteje za redkega, lahko sčasoma znatno naraste. V 90. letih je BMW izdelal zgolj 891 enot modela M5 E34 Touring. Od tega jih je 20 imelo posebno ime – Elekta – in so bili proizvedeni za italijanski trg. Ti modeli karavanov, ki jih poganja 3,8-litrski motor z zmogljivostjo 335 konjskih moči, pa so bili opremljeni s posebno notranjo opremo in barvo. Iskanje rabljenega vozila Elekta je danes kot iskanje igle v senu. Ljubitelji avtomobilov pa so zanj pripravljeni odšteti tudi več kot 100.000 USD.

Medtem ko bo običajen avtomobil čez 20–30 let najverjetneje končal na odlagališču, lahko Porsche ali Jaguar s preverjeno servisno knjižico in brezhibno zgodovino sčasoma postane še bolj dragocen.

Kaj vozijo naši politiki?

Zmagovalec parlamentarnih volitev Robert Golob ne skriva, da ima pri avtomobilih zelo izbran okus. Ne glede na to, da je zagovornik električnih avtomobilov, pa je očitno tudi velik navdušenec nad (futurističnimi) klasikami. Pred časom je namreč na svojem Instagram profilu objavil fotografijo, na kateri sedi za volanom legendarnega DMC DeLoreana, ki je zaslovel v filmu Back to the Future, Vrnitev v prihodnost.

Predsednici Državnega zbora Urški Klakočar Zupančič prevozno sredstvo zagotavlja Ministrstvo za notranje zadeve. FOTO: Miran Juršič

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je z dnem izvolitve pridobila pravico do stalne uporabe službenega avtomobila z voznikom. V okviru varovanja, ki je določeno z Uredbo o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija, pa ji prevozno sredstvo zagotavlja Ministrstvo za notranje zadeve, so sporočili iz Državnega zbora.

Aleksander Prosen Kralj, eden od 41 novih poslancev Gibanja Svoboda, vozi BMW model 535 xDrive Msport touring. FOTO: Osebni arhiv

Aleksander Prosen Kralj, eden od 41 novih poslancev Gibanja Svoboda, je posebej za Slovenske novice.si povedal: »Sem lastnik znamke BMW. Vozim model 535 xDrive Msport touring. Avtomobil je letnik 2016 in mi še vedno gre kar na živce, ko ga kasko zavarujem, da mi zavarovalnica še vedno avtomobil ocenjuje na 114.000 eur. Letna premija pa se tako hitro zavrti na 4.000 eur, čeprav je danes vrednost takšnega vozila nekje malo več kot 20.000 eur (toliko ocenjujem).«

Aleksander Prosen Kralj se je za dotični model avtomobila odločil zaradi življenskega sloga. Avto ima velik prtljažni prostor, kar pomeni, da se potniki lahko vozijo udobno brez odvečnih torb okrog nog in podobno. FOTO: Aleksander Prosen Kralj

Na vprašanje, zakaj se je odločil ravno za ta model, nadaljuje: »Za ta avtomobil sem se odločil predvsem zaradi mojega življenskega sloga. Kar pomeni, da nanjga lahko vpnem smučke in borde cele skupine (ponavadi 4 prijatelji), ima tudi velik prtljažni prostor kar pomeni, da se potniki v avtomobilu lahko vozijo udobno brez odvečnih torb okrog nog in podobno. Imam tudi veliko psico, ki se ponavadi med vožno kar udobno namesti čez celo zadnjo klop. Predvsem pa je tole vozilo bilo veliko olajšanje pri prevozu snemalne opreme za produkcijske namene. Avtomobil je zelo zelo udoben na daljših relacijah in moje poslovne poti (vse do poslanske funkcije) so vodile velikokrat po Evropi. Zavedam pa se tudi, da bo potrebna hitra tranzicija k električnemu vozilu. Najverjetneje bom ostal zvest blagovni znamki, sem pa v pričakovanju modela i5, ki pa ga bavarci za enkrat še niso predstavili.«

Marko Bandelli najraje vozi športni cupe znamke Porsche bele perla barve. FOTO: Šipić Roman, Delo

Pozornost javnosti je konec lanskega leta pritegnil tudi športni cupe znamke Porsche bele perla barve, s katerim se je poslanec SAB Marko Bandelli pripeljal v državni zbor, čeprav je avto star 13 let in je rezultat več kot treh desetletij uspešnega podjetništva. Bandelli bi zanj danes lahko iztržil več, kot je pred leti zanj plačal. V voznem parku Bandellijevih sta sicer še dva nadstandardna avtomobila, mercedes razreda E in BMW X6.