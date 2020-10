S kartico ZZZS maska ni potrebna

Živimo v obdobju, ko je marsikdo zmeden zaradi novih pravil in navodil. Nekateri se nanje tudi težje privajajo, korona pa ni zgolj medicinsko vprašanje, ampak tudi politično, bivanjsko in še kakšno. Številne nasprotujoče si informacije krožijo predvsem prek spleta. »Na spletu so zakrožile fotografije kartic Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki naj bi opravičile neuporabo mask v zaprtih prostorih in tam, kjer so obvezne,« so že poleti opozarjali z ZZZS. A te dni, ko je nošnja mask na prostem obvezna, so kartice kot izgovor za nenošnjo znova zakrožile po spletu.Velja do preklica ukrepov»Obrazne maske iz ...