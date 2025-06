S kamnito belo kačo je dal Boštjan moč reki Soči

Ob smaragdni primorski lepotici so odkrili skulpturo Impulz za Sočo, ki jo je iz kamna izklesal kipar Boštjan Kavčič, postavili pa so jo v Kanalu ob Soči kot del uradnega programa Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica. Skulptura stoji v Parku miru in je nova točka umetniškega projekta Dol k reki, ki oživlja prostor ob reki z umetniškimi intervencijami.

»Ideja za serijo impulzov za reke se je porodila pred leti na sprehodu ob Lahinji,« pravi Kavčič. »Lahinja je najpočasnejša slovenska reka, ki daje Beli krajini utrip. Je posebna reka, ki se ženstveno zvija po pokrajini. Iz tega navdiha se je na kiparskem simpoziju v Črni gori najprej izvedel Impulz za reko Zeto, ki je celo malenkost težji, kot je ta za Sočo. Sledili so manjši impulzi za reko Nišavo na jugu Srbije ter naši Reko in Pivko. Na Ptuju bom predstavil Impulz za Dravo, ki ga bom ob koncu razstave podaril vodam Drave.«

Skulptura dvoživka

Kamen za Sočo so mu v Belo krajino pripeljali spomladi lani iz kamnoloma Lipica pri Sežani. Obdeloval ga je pol leta, počasi, v več etapah. »Prvotna zamisel, da bi kamen postavili v vodni tok, se žal ni uresničila,« pojasni kipar. »Kamen iz narave sem v naravnih ritmih informiral in ga nato skušal naravi vrniti. V vodi bi skulptura postala dvoživka, saj bi ob poplavah bivala pod vodo. V umetniškem smislu bi bilo to izvirno in inovativno dejanje, ki ga pri kolegih kiparjih še nisem zasledil. To bi prineslo dodano vrednost Kanalu in po drugi strani polnokrvno moč skulpturi. Proces umeščanja je bil naporen in dolgotrajen, a sem na koncu kljub vsemu zadovoljen z rezultatom, saj se skulptura lepo povezuje s parkom in čudovito veduto starega dela naselja v ozadju. Zanimiva je bila sled potovanja kamna iz Lipice v Belo krajino in nazaj v Kanal, ki je orisal dvojno sinusoido, ki tvori tudi osnovno geometrijo skulpture. Gotovo je na nekem nivoju k sinusni ideji za skulpturo pripomogla tudi srednja elektrotehnična šola, ki sem jo z avtobusom vsakodnevno obiskoval prav na tej relaciji, Tolmin–Nova Gorica.«

Opravil 379 km Kamen, iz katerega je izdeloval kipar Boštjan Kavčič, je na poti iz Lipice do Rodin opravil 168 km, iz Rodin do Kanala ob Soči pa 211 km, skupno torej 379 km.

Kipar pravi, da je izjemno počaščen, da je spremno besedilo za zgibanko napisal umetnostni zgodovinar Miklavž Komelj, ki je v svojem videnju Kavčičeve skulpture med drugim zapisal: »Kavčič se s tem delom spopada z zastoji, ki sta jih na reki Soči, Gregorčičevi bistri hčeri planin, povzročila bližnja jezova. Posočje je kiparjevo izhodišče, tu je preživel mladost in v njegovih delih se lahko čuti zven starega izročila Tolminske. Tamkajšnji prebivalci, uglašeni s starimi tradicijami, so bili prepričani, da je v bližnji Babji jami živela bela kača – tako so poimenovali življenjsko energijo, ki je ob posegu v naravo z gradnjo bohinjske proge od tod izginila. Kavčič meni, da ni izginila, da pa krní. Svoje delo razume kot varovanje te bele kače. Ta njegova skulptura je po njegovih besedah bela kača v najenostavnejši obliki. Kipar poskuša z močjo forme obuditi impulz, ki daje reki življenjsko moč, hoče prebijati jezove, večati pretočnost. Način, kako umetnik kiparstvo povezuje s prostorom – prepričan je, da ima lahko kiparski način delovanja na prostor transformativne učinke, ki se lahko dotikajo celo geopolitike –, sega onkraj mej klasičnega kiparstva in se v nekem smislu približa konceptualni umetnosti, pa vendar tu ne gre za koncepte, ampak za nekaj veliko bolj primarnega. Obenem pa so zanj pomembni tudi najmanjši detajli, kot so drobne črte, vrezane v kamen – razume jih kot svojo molitev in izračunal je, da je v Impulzu za Sočo teh črt za kilometer in pol.«

Visoka pesem

Kipar pravi, da je Soča reka njegove mladosti in zato zanj najlepša reka: »To veliko delo je kot moja visoka pesem v kamnu, ki jo posvečam Soči. Morda je videti na prvi pogled otročje enostavna, a v sebi skriva mnogo. Med drugim mojo 23-letno pot, in prav zanimivo bi bilo vedeti, koliko kilometrov teh črt je bilo na tej poti na roko že odbitih. Obiskovalce vabim, da v toplejših mesecih leta posedijo ob ali na skulpturi, se zazrejo v Sočo in se pogovorijo z njo. Reka bo vesela naše pozornosti. Gregorčiču je veliko prišepnila. In gotovo ima veliko povedati tudi nam.«

Kavčič se je rodil leta 1973 v Šempetru pri Gorici. Osnovno šolo je obiskoval v Tolminu, srednjo elektrotehnično šolo v Novi Gorici. Leta 1997 je diplomiral iz bančništva in financ na EPF v Mariboru. Zaradi velike želje po likovni umetnosti je bil leta 1998 sprejet na ALU v Ljubljani. Leta 2001 je prejel univerzitetno Prešernovo nagrado za kiparstvo. Leta 2003 je diplomiral iz kiparstva na ALU v Ljubljani (prof. Lujo Vodopivec). Med letoma 2003 in 2005 je bil štipendist Ministrstva za kulturo za podiplomski študij videa na ALU v Ljubljani. Magistriral je na podiplomskem študiju videa in novih medijev na ALUO pri prof. Sreču Draganu (2007). Predstavil se je na mnogo samostojnih in skupinskih razstavah, se udeležil pomembnih mednarodnih simpozijev, prejel likovne nagrade ter postavil več javnih del doma in na tujem. Njegova dela so uvrščena v zasebne ter javne zbirke muzejev in galerij. Živi in ustvarja v Rodinah v Beli krajini.

Kipar Boštjan Kavčič FOTO: Jernej Humar

Pogled od zgoraj FOTO: Jernej Humar

Pogovor ob odkritju FOTO: Jernej Humar