S kamero nad Bavčarja, Kacina in Peskovo: Zakaj pa niste v zaporu vi? (VIDEO)

»Dober dan, a vas lahko malo ustavimo? Eno vprašanje bi radi zastavili.« Tako jein voditeljicov torek, ko so prihajali v stavbo RTV Slovenija, ogovoril, nekdaj znan tudi kot 'pojoči major', zdaj pa predstavnik Gibanja OPS, kjer kratica pomeni osveščeni prebivalci Slovenije. »Ne sprejemamo vprašanj,« ga je zavrnil, ki se je v zadnjih dneh precej pogosto znašel v soju medijskih luči. Tokrat zaradi slovenske osamosvojitve, ne zaradi kaznivih dejanj, zaradi katerih je pristal v zaporu. Prav zaradi dejstva, da je bil obsojen na nekajletno zaporno kazen, je Troho zanimalo: »Zakaj pa niste v zaporu vi?« Odgovora ni bilo, je pa Troha v kamero pokomentiral, da je Bavčar eden glavnih kriminalcev in roparjev, zapornik, ki se danes mirno sprehaja in daje intervjuje.Bavčar je vprašanje, ki mu ga je Troha ponovil, preslišal, in mirno zakorakal v prostore RTV Slovenija. Sledila sta mu tudi Kacin in Peskova.Predstavnike Gibanja OPS je sicer mogoče redno srečati pred RTV Slovenija.