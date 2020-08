S helikopterjem na kosilo

DRAGO PERKO Ob pristanku vas sprejme Rok Vovko.

Goste peljejo na panoramsko vožnjo z Bleda prek Alp, po dolini reke Soče in nato na Dolenjsko.

Kriza je priložnost. Tega se zavedajo tudi na Dolenjskem, kjer sta moči združilain. Oba sta velika lokalpatriota, oba mojstra svojega poklica: Ivan Kralj je uspešen podjetnik in visoko na lestvici najbogatejših Slovencev, Rok Vovko cenjeni gostinec. Ko sta skupaj, se krešejo ideje. Take dobre.»Podjetje Flycom Aviation, d. o. o., s sedežem v Velikih Brusnicah se ukvarja s helikopterskimi in letalskimi prevozi potnikov. Z Rokom Vovkom sva se domislila, da bi začeli voziti potnike na poslovna, družinska kosila in panoramske polete pred gostilno Vovko,« povejo pri Kralju. »Ivan je predlagal, da bi jih peljali na panoramsko vožnjo z Bleda prek Alp, po dolini reke Soče in na Dolenjsko,« pa doda Rok Vovko.Kralj, ki ima kar več letal in letališč po Sloveniji, je poskrbel za polete in logistiko, Vovko pa za postrežbo, okus, ambient in heliodrom ob svoji gostilni. »Panoramski polet traja približno 20 minut. Krenemo proti Trdinovemu vrhu, nato desno proti Novemu mestu, po dolini reke Krke proti Otočcu, nadaljujemo proti Šentjerneju in Kostanjevici na Krki in se vrnemo mimo samostana Pleterje in mimo Tolstega vrha proti Ratežu,« pove, ki pilotira na tej turi. Če stranka želi, startajo od koder koli v Sloveniji ali Evropi – na kosilo v gostilno Vovko. Na krov lahko sprejmejo pet potnikov. Flycom Aviation obratuje od leta 1993, v njegovi floti pa so helikopterja H135 in H120 ter letali cessna caravan.Podjetje ima dovoljenje za zunajletališke pristanke na ozemlju Republike Slovenije, na vrhuncu koronakrize pa je z repatriacijskim poletom iz Francije v Slovenijo pripeljalo naša kolesarska asain. »Zgodba je krasna, pozitivno vpliva na našo regijo,« pravi Vovko, čigar gostilna je letos prejela Michelinov krožnik.