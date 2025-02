S cvetjem še vedno največ žalujemo (FOTO)

V Biotehniškem centru Naklo so že 15. pripravili tradicionalno prireditev Trendi v floristiki 2025. Ta izobraževalni dogodek je največji na področju floristike v Sloveniji.

Glavni gost je bil masterflorist Ahti Lyra iz Estonije.

»V vseh teh letih smo gostili številne floriste iz vse Evrope (Nemčija, Nizozemska, Španija, Italija ...), tokrat pa je bil glavni gost masterflorist Ahti Lyra iz Estonije. Poleg njega so na odru sodelovali še drugi govorniki, ki so obogatili celoten izobraževalni dan in osvetlili posamezna področja cvetličarstva,« je povedal Peter Ribič, ki je s sodelavci centra v Naklem pripravil dogodek. Delo cvetličarja ni enostavno, dodaja Ribič: »Kreacije in stalne novosti na trgu so tiste, ki spremljajo delo cvetličarja čez dan. Bojana Košnik Čuk je spregovorila o kulturi rabe cvetja, se pravi o namenu podarjanja in na splošno, kako pri nas, v zahodnem delu sveta, uporabljamo cvetje.«

Meje se premikajo

Spregovorili so tudi o uporabi barv, namenu dekoracij in bontonu pri podarjanju cvetja. »Barve imajo zagotovo sporočilno vrednost in v tradicionalnem smislu še vedno velja, da se držimo uveljavljenih tonov, čeprav se te meje vedno bolj brišejo in premikajo,« je povedal Ribič. »Dejstvo je, da so cvetličarji pogosto v dvomu pri tem, saj se z globalizacijskimi trendi spreminjajo tudi ustaljeni vzorci obnašanja in rabe cvetja. Za čas valentinovega je barva navadno rdeča, rožnata, vijolična. Kot poudarja florist, so lahko tudi vse druge.« Glavno sporočilo predstavitve je bilo, da barva ni vedno nujno sporočilo, tudi ne velikost, pomembno je, da izbiramo cvetje, ki je obdarovancu najljubše. Pa naj gre za osebni praznik, poroko ali pogreb.

Mentorica Polona Teran (levo) in Leja Brenkuš Porenta

Bojana Košnik Čuk je spregovorila o kulturi rabe cvetja. Fotografije: Osebni arhiv

Cvetličar Miha Oblak, lastnik Cvetličarne in galerije Oblak v Ljubljani, je navdušil z izdelavo žalnega venca. Žalna floristika namreč v Sloveniji še vedno zavzema večino cvetličarskega trga, zato so v ospredje postavili njegovo izdelavo na nekoliko drugačen način in prikazali, kaj vse je mogoče. Študentka višje strokovne šole BC Naklo, smer hortikultura, Leja Brenkuš Porenta, je lanskoletna zmagovalka tekmovanja v poklicnih veščinah SloSkills. Letos bo tako našo državo zastopala na evropskem tekmovanju EuroSkills.

V ospredju valentinovo

Dogodka se je udeležil tudi Igor Jaklič in predstavil podjetje Oasis, saj gre za izdelke, ki jih cvetličarji pri delu najbolj potrebujejo. Ribič je povedal, da Trendi v floristiki vsako leto postrežejo s smernicami v oblikovanju cvetja, predstavijo nove ideje, barve in sorte cvetja. V ospredju je bilo tokrat valentinovo, praznik zaljubljenih, ki je že za nami. »Videli smo lahko izdelavo dekoracije posameznega cveta, šopkov, s katerimi lahko razveselimo najdražje, namizne dekoracije ali dekoracije za postavitev v prostoru,« predstavi Ribič.

Barva in velikost nista najpomembnejši.

Ob tem dodaja: »Dejstvo je, da se tehnike izdelave čez leta spreminjajo in da smo vsako leto priča uporabi anorganskih materialov, s katerimi lahko popestrimo izdelavo dekoracij. Tudi letos bomo lahko videli uporabo volne, lesenih materialov, kartona, pentelj, kroglic, lončkov in različnih žic. Tako kot moda se spreminjajo tudi dekoracije. Vse bolj postajajo inovativne, drugačne, netradicionalne in rečemo lahko, da so nekakšen odmik od dekorativnega sloga, ki je eden od vodilnih v cvetličarstvu. Želja BC Naklo je ostati prvi v državi s ponudbo izobraževanja za poklicno rabo s sodelovanjem domačih in tujih strokovnjakov. Tako prenašamo dobre prakse, bogatimo znanje in izboljšujemo poklicno usposobljenost zaposlenih na strokovnem področju.«

Cvetličar Miha Oblak je navdušil z izdelavo žalnega venca.