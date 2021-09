S čipkami ohranjajo dediščino (FOTO)

Ljubki klobučki iz čipke

Občina Prebold s festivalom čipk, po zaslugi klekljaric iz sekcije KPD Šešče in njihove vodje, postaja prepoznavna tudi po ustvarjanju klekljarske umetnosti. Obiskovalce, ki so si z zanimanjem in navdušenjem ogledovali umetniške izdelke, je pozdravila glasba harmonike in kitare dveh članov ansambla Slovenski pjebi, harmonikarjain kitaristaK otvoritveni slovesnosti je svoje dodala, ki je interpretirala dve pesmi o čipkah, avtorja. Po kulturnem začetku je udeležence nagovorila glavna organizatorka, ki je tudi predsednica KD Šešče in sekcije Čipke. V nagovoru se je zahvalila vsem razstavljavkam in preostalim, ki so omogočili izvedbo dogodka. O pomenu festivala je spregovoril predsednik komisije za tehnično kulturo Zveze društev upokojencev Slovenije. V imenu občine Prebold je spregovoril podžupan, ki je ustvarjalkam čestitke izrekel tudi v imenu JSKD – izpostave Žalec. Ob zaključku so vsem sodelujočim podelili priznanja in likovna dela, ki jih je daroval likovni krožek JSKD – izpostava Žalec.Letošnji festival so s svojimi izdelki obogatili nekateri posamezniki in društva, in sicer: Klekljarsko društvo Cvetke – Žiri, Ročnodelski krožek Taščice – Maribor, Klekljarsko društvo Deteljica – Gorenja vas, Krožek Lastovka – Cerklje na Gorenjskem, Hiša generacij Laško – Klekljarska skupina Kitice, KD Kalunca – Klekljarska skupina Klinčki in Kušinčki, Zasavske klekljarice – Srčevke, Turistično društvo Železniki, DU Štore – klekljarska skupina,inter domače društvo KPD Šešče – krožek Čipke.Po ogledu razstave je o pomenu dogodka in tehnični kulturi na splošno spregovoril Branko Suhadolnik. »V Zvezi društev upokojencev Slovenije Komisija za tehnično kulturo deluje na programih rokodelstva, fotografije in varnosti v prometu. Največji delež naših aktivnosti je na področju rokodelstva in naša usmeritev je, da ohranjamo rokodelsko dediščino predvsem s prenosom znanja na vrstnike in mlade. Ne želimo, da naša bogata dediščina umre.« V upokojenski organizaciji deluje kar 180 rokodelskih sekcij z več kot 2500 rokodelci upokojenci.»Rokodelska aktivnost je med upokojenci zelo razširjena že veliko let. Rokodelci delujemo in delimo svoje znanje tudi v vseh drugih društvih in organizacijah, kjer lahko izvajamo svoje poslanstvo. Eden od načinov prenosa znanja so tudi rokodelske razstave, in spodbujamo upokojence, da najprej pokažejo svoje izdelke v svojem okolju. Poleg tega organiziramo razstave po pokrajinskih zvezah in še na ravni ZDUS na Dnevih medgeneracijskega sožitja. Prav tako je Festival klekljane čipke Prebold odlična priložnost, da rokodelke predstavijo svoje izdelke, izmenjujejo svoje izkušnje in se dogovarjajo za nadaljnje sodelovanje.Razstava čipk je čudovita in z veseljem ugotavljam, da se je klekljarstvo zelo razširilo po Sloveniji tudi med mladimi, s čimer ohranjamo našo dediščino,« je prireditev pohvalil Suhadolnik.