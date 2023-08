S čim vse posamezne države pomagajo Sloveniji? Tukaj je seznam (FOTO)

Zunanja ministrica Tanja Fajon se je v ponedeljek na letališču Slovenj Gradec sestala s predstavniki tujih oboroženih sil, ki pomagajo pri odpravi posledic ujme v Sloveniji, kjer se jim je tudi zahvalila za neprecenljivo pomoč in poudarila, da ne bo pozabljena.

Sloveniji pomaga več kot deset držav, in sicer tako s helikopterji, pomožnimi mostovi kot s težko mehanizacijo za prečiščevanje rek.

Uprava za zaščito in reševanje RS je objavila seznam držav, ki so v obliki težke mehanizacije pomagali Sloveniji.

FOTO: Zaslonski posnetek

Prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite in dvostransko zagotavljajo mednarodne enote je Slovenija iz osmih držav prejela skupaj 30 bagrov - iz Avstrija, Italija, BiH, Francija, Hrvaška, Nemčija, Slovaška, Ukrajina. Večino težke mehanizacije trenutno uporabljajo na območju Zgornje Savinjske doline.

Pomoč v obliki mostov je zagotovilo pet držav s skupno 11 mostovi, in sicer Hrvaška, Nemčija, Češka, Poljska in Italija.

Slovenija je v pomoč prejela tudi šest helikopterjev, in sicer iz držav Avstrija, Nemčija, Španija, Madžarska, Srbija in Hrvaška.

Z uprave za zaščito in reševanje so zapisali: »Na naše zaprosilo za pomoč po poplavah so se odzvale številne države, tako v neposredni bližini kot tiste malo dlje. Hvala.«, medtem ko se je ministrica Fajon še posebej zahvalila pripadnikom ukrajinske enote: » Neprecenljivo je bilo videti, da država, ki je v vojni, danes tu čisti rečno strugo Savinje,« je dejala.