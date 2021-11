S cepljenjem nad južnoafriški sev!

Epidemični podatki zadnjih dni kažejo, da se širjenje okužb z novim koronavirusom (SARS-CoV-2) pri nas le počasi upočasnjuje. Če je bilo prejšnji ponedeljek, torek, sredo in četrtek skupno 15.232 novih okužb, jih je bilo v istem obdobju tega tedna 11.568 oziroma skoraj četrtino manj. A vse to precej zasenčijo podatki glede števila ljudi, ki se zdravijo v bolnišnicah. Tam je trenutno 1137 covidnih bolnikov, od teh jih 289 potrebuje intenzivno zdravljenje.

Države po svetu odpovedujejo polete z območja Južne Afrike. FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters

To pa je, kot že več dni opozarjajo zdravniki, daleč čez rob bolnišničnih zmogljivosti. Po nekaterih napovedih naj bi se razmere v bolnišnicah počasi začele umirjati proti koncu leta, kar pa je za preobremenjeno zdravstveno osebje slaba tolažba. In kot da še ni bilo dovolj besed o covidu-19, so južnoafriški znanstveniki včeraj svet zatresli z novico, da so tam odkrili prvih 22 primerov okužbe z novo različico virusa B.1.1.529, ki bi jo lahko poimenovali z grško črko ni. Še več. Zaznali so jo tudi že v Bocvani, Hongkongu in Izraelu. Pa tudi precej blizu nas v Evropi, natančneje v nekaj več kot 1000 kilometrov oddaljeni Belgiji.



Roman Jerala, vodja Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu, je za Novice povedal, da so doslej znane lastnosti nove različice »upravičeno razlog za skrb«.

V četrtek so ob 6523 PCR-testih odkrili 2364 pozitivnih na SARS-CoV-2. Zaradi covida-19 pa je umrlo 17 bolnikov.

»Številne mutacije v virusu, ki vključujejo več doslej znanih mutacij, ki zmanjšajo učinkovitost protiteles in nekaj jih predstavlja potencialno nevarnost. Po drugi strani pa prejšnja južnoafriška različica (beta) kljub izogibanju nevtralizacije ni povzročila tolikšnih žrtev kot različici alfa in delta. Zelo verjetno bodo cepiva še vedno uspešna tudi proti njej, vsaj za zaščito pred hujšim potekom bolezni, lahko pa se bo zmanjšala zaščita pred okužbo in simptomi,« je razložil Jerala.

Cepite se!

Velika Britanija, Izrael, Evropska unija in še nekatere druge države so po tej novici, ki je povzročila kar precej skrbi in strahu, da se svet očitno nikoli ne bo rešil kovidne môre, takoj sprejele omejitve potovanj z juga Afrike in odpovedovale letalske povezave s to regijo. Članice EU so sklenile dogovor o začasni ustavitvi letov iz sedmih južnoafriških držav. Zunanje ministrstvo je Slovence, ki so v Južni Afriki, nemudoma pozvalo k vrnitvi domov. Premier Janez Janša se je odzval, da se najnovejša različica širi izjemno hitro in predstavlja novo skrb v naslednjih tednih in mesecih, ter pozval k cepljenju.

289 ljudi se zdravi na intenzivnih oddelkih bolnišnic.

To še naprej svetuje tudi Jerala: »Vsekakor se je vredno cepiti, saj smo s cepljenjem bolje pripravljeni na srečanje z virusom in se ga lažje obranimo. Tudi če bi bila učinkovitost nevtralizacije s protitelesi 10-krat zmanjšana, lahko za toliko povečamo zaščito s tretjim odmerkom cepiva. Na rezultate raziskav glede nevtralizacije bo treba počakati kakšen teden ali dva in nekoliko dlje, da vidimo, ali kužnost različice ni res večja in kakšen je potek bolezni. Ne glede na to pa moramo najprej zaustaviti val epidemije, ki je v teku, poskusiti omejiti širjenje nove različice in se čim bolje zaščititi s cepljenjem.«