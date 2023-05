Kaj se dogaja v kazenski zadevi zoper domnevna ruska vohuna Mario Rosa Mayer Munos in Ludwiga Gischa, ki ju je slovenska policija prijela decembra lani v Ljubljani? Do uradnega odgovora na to vprašanje je nemogoče priti. »Glede vašega vprašanja lahko potrdimo, da je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani v zadevi, o kateri poizvedujete, na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico, ki je pravnomočna, in da postopek poteka v skladu z določili zakona o kazenskem postopku. Če se vaše vprašanje nanaša na morebitne nadaljnje odločitve sodišča v predmetni zadevi, se v tej zvezi obrnite na omenje...