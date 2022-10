Rušitev rastlinjakov je katastrofa za dvestoletni vrt (FOTO)

Že dolga leta se nad Botaničnim vrtom Ljubljana, ki je naša najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustanova, zgrinjajo črni oblaki, 212 let po njegovem nastanku pa je njegovemu direktorju Jožetu Bavconu dokončno prekipelo. Na Večni poti, kjer je že dolgo načrtovan nov botanični vrt, zdaj raste novogradnja Nacionalnega inštituta za biologijo, svoje objekte pa je moral botanični vrt rušiti. Med njimi je bil tudi prezimovalni rastlinjak, zato so morali več kot 500 mediteranskih rastlin, tudi dragoceno zbirko kaktusov iz leta 1955, preseliti na začasno lokacijo na Primorsko, v Vrtnarijo...