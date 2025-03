Ruše zadnje pokopale pusta

Veselo pustovanje je potekalo na drsališču, kjer so skupaj z nekdanjo pevko Claudio, danes animatorko za najmlajše, poskrbeli za veliko pustno zabavo, ki se je zavlekla do poznega večera. Ruše so tako rekoč med zadnjimi v Sloveniji, če ne celo zadnje pokopale pusta. ​»V sodelovanju z Občino Ruše smo poskrbeli za nepozaben večer, ki ga je popestrila animacija za otroke v izvedbi priljubljene Klavdičke Troličke.

Mnoge družine so si maske izdelale kar same. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Otroci so se preizkusili v različnih plesih, ki so prinesli veliko veselja in nepozabnih trenutkov,« je povedala Vesna Glavendekić iz Športnega parka Ruše. Letošnje pustovanje je bilo še posebno zanimivo, saj je bilo opaziti več izvirnih in kreativnih doma narejenih kostumov, kar je prava popestritev. Najbolj izvirne maske so bile nagrajene, kar je prispevalo k še večjemu veselju med udeleženci.

»Pustovanje v Rušah je že dolgoletna tradicija. Vsako leto na pustni torek poteka prava pustna zabava, ki simbolizira preganjanje zime in prihod pomladi. Rajanje privabi številne obiskovalce in izvirne pustne maske,« je misli strnila v. d. direktorice Lucija Smolnik.