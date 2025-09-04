Ruparju dala košarico, zdaj bo ustanovila svojo stranko

V novoustanovljenem društvu Zlata Slovenija, v katerem se je aktiviralo tudi nekaj nekdanjih članov Glasu upokojencev, napovedujejo ustanovitev istoimenske stranke. V središče delovanja postavljajo položaj upokojencev, zaostritev migracijske politike in področje športa. Ob sprejemu pokojninske reforme napovedujejo aktivnosti za naknadni referendum.

Predstavniki društva upokojencev in športnikov Zlata Slovenija, ki so na današnji novinarski konferenci podali več podrobnosti o načrtovani stranki, ciljajo, da bo ta ustanovljena v predvidoma šestih tednih. Ustanovljen je že iniciativni odbor stranke, dokončno ime, vodstvo in program pa bo prinesel ustanovni kongres.

»Nismo pod okriljem ne leve ne desne opcije, tukaj smo ljudje, ki smo dejansko svobodno misleči,« je pojasnila predsednica društva Alenka Orel. V novoustanovljenem društvu kot tudi stranki želijo povezovati »generacijo, ki je gradila Slovenijo, ter športnike, ki so s svojimi dosežki postavili državo na zemljevid sveta«.

Borili se bodo za glasove upokojencev

Med področji, za katera se bodo zavzemali, izpostavljajo položaj slovenskih upokojencev. Med ključnimi ukrepi, h katerim pozivajo tudi vlado, so našteli pokojnine nad pragom revščine, popravo krivic, upokojenim med letoma 2013 in 2022 ter uvedbo 13. in 14. pokojnine. Nasprotujejo predlagani pokojninski reformi, ob sprejetju napovedujejo začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma.

Pozornost bodo namenili tudi migracijski politiki, ki jo je treba po njihovem mnenju zaostriti, najverjetneje po zgledu Italije.

Tretje področje, ki so ga izpostavili ob današnji predstavitvi, pa je šport. Predlagajo ustanovitev ločenega ministrstva, med ključnimi ukrepi vidijo obnovo športne infrastrukture, vlaganje v mlade, financiranje neolimpijskih športov ter podporo športnikom, zlasti po koncu profesionalne kariere.

Odšla je zaradi neprimerne komunikacije

Podpredsednik društva Darij Novinec je ob tem poudaril, da si tako majhen narod ne sme več dovoliti razklanosti. »Naša glavna naloga je združitev slovenskega naroda s poudarkom na domoljubnosti, ponovni veri in zaupanju, z vašo podporo, z modrostjo in izkušnjami upokojencev ter s pozitivno energijo naših športnikov,« je strnil cilje.

Pri projektu sicer sodeluje tudi več posameznikov, ki so se pred časom aktivirali v stranki Glasu upokojencev nekdanjega poslanca SDS Pavleta Ruparja. Orel, ki je bila sama tudi predsednica sveta omenjene stranke, je na novinarsko vprašanje o razlogih za razhod dejala, da je sama »zelo svobodomiselna«. »Vedno sem si prizadevala tudi za dostojno komunikacijo. (...) Ne morem si dovoliti, da poteka komunikacija na družbenih omrežjih in še kje drugje na nespoštljiv način do drugih deležnikov. Vse se da urediti, če se dvigne nivo komunikacije in če se gre v neke akcije s točno določenim ciljem, da se to potem tudi doseže,« je dejala.