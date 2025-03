Našteli »vse incidente Klakočar Zupančičeve«, svoje dodal še šef SDS

Stranka Glas upokojencev, ki ji predseduje razvpiti Pavel Rupar, in Društvo Inštitut 1. oktober izražata globoko zaskrbljenost zaradi nesprejemljivega in neprimernega vedenja predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Tako so zapisali, da prva dama parlamenta s svojim pristranskim in nedostojnim vodenjem sej spodkopava ugled parlamenta ter ruši temelje demokratičnega dialoga.

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Matej Družnik

Predsednica Državnega zbora bi morala zagotavljati nepristranskost, dostojanstvo in spoštovanje demokratičnih vrednot. Namesto tega smo priča vzorcu obnašanja, ki je v nasprotju s pričakovanim ravnanjem nosilca tako odgovorne funkcije.

»Vsi incidenti Klakočar Zupančičeve«

V času njenega mandata smo bili priča številnim incidentom, ki so pokazali očitno nespoštovanje parlamentarnih norm in vrednot, so dodali in jih seveda našteli.

Kršenje parlamentarnih pravil – Predsednica DZ je večkrat samovoljno prekinjala govore poslancev opozicije, omejevala njihovo razpravo in selektivno interpretirala poslovnik DZ.

Neprimeren odnos do poslancev in državljanov – Med vodenjem sej je pogosto uporabljala pokroviteljski ton, žaljivo komentirala poslance ter izključujoče obravnavala drugače misleče.

Izgon upokojencev iz parlamenta – Ob obisku upokojencev in Pavla Ruparja v Državnem zboru je bila njihova prisotnost neupravičeno omejena, kar kaže na nespoštovanje dialoga z eno najranljivejših skupin v družbi.

Pavel Rupar. FOTO: Leon Vidic/delo

Neprimerno vedenje v Državnem zboru – Večkrat je s svojim ravnanjem razvrednotila institucijo, ki bi morala biti simbol dostojanstva in resnosti. Med poslanci je dvigovala krilo, kar je v javnosti sprožilo ogorčenje in vprašanja o primernosti njenega obnašanja na najvišji funkciji v parlamentu. Tovrstna dejanja ne prispevajo k ugledu zakonodajnega telesa in mečejo senco na njegovo integriteto.

Seksistični in pokroviteljski izpadi – Namesto da bi delovala povezovalno in enakopravno do vseh poslancev, smo večkrat videli pokroviteljsko in omalovažujoče obnašanje do tistih, ki niso del vladajoče strukture.

Zaradi vsega naštetega stranka Glas upokojencev in Društvo Inštitut 1. oktober zahtevata takojšen odstop oziroma razrešitev Urške Klakočar Zupančič s položaja predsednice Državnega zbora.