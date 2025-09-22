  • Delo d.o.o.
Rupar zadevo vzel v svoje roke! Poglejte, kaj je storil z medvedkom Tine Gaber Golob (VIDEO)

Plišastega kužka Zlatka je soproga premierja Tina Gaber Golob odpeljala v Rim, kjer ga je blagoslovil papež Leon XIV, nato je končal v vitrini na Brezjah.
M. U.
 22. 9. 2025 | 08:15
Kot smo poročali, je pred časom veliko zanimanja in ogorčenja povzročilo dogajanje na Brezjah, ko so posvetili kapelico, namenjeno otrokom z rakom in njihovim družinam. Kapelico je Bazilika Marije Pomagaj namenila Inštitutu Zlata pentljica in vsem otrokom, ki so raka že preboleli ali se z njim še soočajo in dogodka se udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob s soprogo.

Pred tem je rektor bazilike pater Robert Bahčič blagoslovil vitrino s plišastim kužkom Zlatkom, ki ga je podarila deklica Enja. Plišastega kužka Zlatka je pred tem soproga premierja Tina Gaber Golob odpeljala v Rim, kjer ga je blagoslovil papež Leon XIV.

Medvedka kar pokril 

Eden od tistih, ki je bil zelo kritičen do dogajanja na Brezjah, je tudi šef stranke Glas upokojencev, Pavel Rupar. A ni ostal le pri kritikah. še sam je poromal na Brezje plišastega medvedka prekril z zastavo Evropske unije: »V baziliko Marija pomagaj na Brezje plisasti zlati pes ne paše. To je ponižanje vseh kristjanov in vseh vernikov! Prekril sem ga z zastavo EU, prosim nadomestite to sramoto s kipom Angela varuha ali Jezusom..Amen«, je zapisal ob tem. 

Robert GolobTina GaberBrezjePavel Ruparmedvedek
