Rupar zadevo vzel v svoje roke! Poglejte, kaj je storil z medvedkom Tine Gaber Golob (VIDEO)

Kot smo poročali, je pred časom veliko zanimanja in ogorčenja povzročilo dogajanje na Brezjah, ko so posvetili kapelico, namenjeno otrokom z rakom in njihovim družinam. Kapelico je Bazilika Marije Pomagaj namenila Inštitutu Zlata pentljica in vsem otrokom, ki so raka že preboleli ali se z njim še soočajo in dogodka se udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob s soprogo.

Predsednik vlade Robert Golob in soproga Tina Gaber Golob v družbi rektorja bazilike na Brezjah, patra Roberta Bahčiča. FOTO:: Omrežje X Vlada Rs

Pred tem je rektor bazilike pater Robert Bahčič blagoslovil vitrino s plišastim kužkom Zlatkom, ki ga je podarila deklica Enja. Plišastega kužka Zlatka je pred tem soproga premierja Tina Gaber Golob odpeljala v Rim, kjer ga je blagoslovil papež Leon XIV.

Medvedka kar pokril

Eden od tistih, ki je bil zelo kritičen do dogajanja na Brezjah, je tudi šef stranke Glas upokojencev, Pavel Rupar. A ni ostal le pri kritikah. še sam je poromal na Brezje plišastega medvedka prekril z zastavo Evropske unije: »V baziliko Marija pomagaj na Brezje plisasti zlati pes ne paše. To je ponižanje vseh kristjanov in vseh vernikov! Prekril sem ga z zastavo EU, prosim nadomestite to sramoto s kipom Angela varuha ali Jezusom..Amen«, je zapisal ob tem.