Slovenske zastave in napisi: »Golob na Dob«, »Vlado v arest«, »Pošteno pokojnino za vse« (FOTO)

Pavel Rupar, vodja stranke Glas upokojencev, pričakuje, da bo današnji protestni shod upokojencev v Ljubljani največji doslej, z do 50.000 udeleženci. Dogodek poteka na Trgu republike, številni so s seboj prinesli slovenske zastave, simbole največje opozicijske stranke, pa tudi transparente. Na njih je bilo med drugim zaslediti napise, kot so Vlado v arest, Golob na Dob in Pošteno pokojnino za vse.

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

Program shoda. FOTO: Zaslonski Posnetek

V stranki Glas upokojencev so napovedali, da se bodo protestniki po Prešernovi cesti odpravili do Gregorčičeve ulice. Tam bodo šli mimo vladne palače, krenili na Slovensko cesto in se zopet vrnili pred državni zbor.

Med govorci bodo predstavniki NSi, SNS, SLS ter Glas za otroke in družine, največ pozornosti pa bo pritegnil predsednik SDS Janez Janša, ki bo zbrane nagovoril ob 16.30, in je v Ljubljano povabil prek Facebooka.

Rupar je za 24 ur zvečer dejal, da so na shod povabili tudi SD in skupino nezadovoljnih volivcev Svobode. »Meni je v čast, da združujemo leve in desne. Združujemo vse Slovence in jaz mislim, da je to zgodovinski trenutek in velik uspeh,« je ob tem ocenil.

Na Trgu Republike se v organizaciji stranke Glas upokojencev in Društva 1. oktober pod vodstvom Pavla Ruparja zbirajo protestnik FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

Podporniki društva 1. oktober in stranke Glas upokojencev se se nazadnje zbrali 20. decembra, ko so prav tako zahtevali odstop vlade Roberta Goloba, zahtevali dvig pokojnin ter zimski dodatek za upokojence, opozarjali pa so tudi na pomanjkanje kadra v socialnovarstvenih zavodih.

