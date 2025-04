Rupar po zastrupitvi z vodo očitno ne bruha več. Je bilo vse načrtovano? (VIDEO)

Zamislimo si prestolnico – sredi Evrope, zelena, trajnostna, zgled drugim mestom. A potem se zbudimo v realnost: voda, naša najdragocenejša dobrina, je zastrupljena. Dogodek, ki bi moral zbuditi vse alarme, ne le zaradi neposredne nevarnosti, temveč kot simbol večje, bolj zastrašujoče slike. Ali ni to le opozorilo, napoved, prikaz prihodnosti, ki jo pišemo z lastnimi rokami – prihodnosti po izgradnji razvpitega Kanala C0? Ko je prišlo do zadnje zastrupitve vode v Ljubljani, so oblasti pohitele z izjavami, analizo, iskanjem krivcev. A mi se vprašamo: je to res zgolj osamljen incident? Ali pa je to znak sistemske nepremišljenosti in kratkovidnosti, ki bo z izgradnjo Kanala C0 dobila svoje prave razsežnosti? Kanal C0 poteka čez vodovarstveno območje – to vsi vemo. Vemo tudi, da je pod njim podtalnica, ki napaja Ljubljano z vodo. Torej zakaj vztrajati pri projektu, ki v primeru najmanjše nesreče ogroža pitno vodo za sto tisoče ljudi? Je vredno tvegati zdravje in življenje prebivalcev zaradi domnevne infrastrukture prihodnosti? Zastrupitev, ki smo ji bili priča, naj bo opomin. Ne, ni bila posledica Kanala C0, a je do potankosti pokazala, kako ranljiv je naš vodni sistem. In ko bo pod cevmi Kanala C0 prišlo do prvega puščanja, do prve nesreče – takrat ne bomo več govorili o če, temveč o kdaj. Takrat bo prepozno. Takrat bomo ugotovili, da je voda zastrupljena, a tega ne bomo mogli popraviti z gasilci, črpalkami in obvestili NIJZ. Zeleni Slovenije že leta opozarjamo: Kanal C0 se ne bi smel graditi. Ne na tem mestu. Ne nad vodnim virom. Ne, če imamo vsaj kanček odgovornosti do prihodnjih generacij. Že marca 2023 smo Zeleni Slovenije naznanili sum okoljskega kriminala in opozorili na številne nepravilnosti pri gradnji kanala C0. Kljub temu pristojne institucije, kot so policija, tožilstvo in celo Ministrstvo za okolje, še naprej molčijo. Minister za okolje, ki bi moral biti prvi varuh narave, danes celo izvaja pritiske na Upravno enoto Ljubljana, da ta čim prej izda gradbeno dovoljenje za dokončanje projekta. Projekt, ki ogroža pitno vodo za več kot 300.000 prebivalcev, kljub številnim opozorilom okoljevarstvenikov in lastnikov zemljišč še naprej poteka, kar kaže na popolno ignoranco odgovorne oblasti. Gradnja poteka brez ustreznih preverjanj vplivov na okolje, odpadne vode, ki niso ustrezno očiščene, pa se vodijo skozi več kot 20 kilometrov dolgo traso nad pitno podtalnico. Poleg nevarnosti za okolje in zdravje ljudi se projekt kanala C0 dotika tudi temeljnih človekovih pravic. Lastniki zemljišč, čez katere poteka trasa kanala, so izpostavljeni nasilju in pritiskom pri izvajanju gradbenih del. Pomanjkanje strokovne presoje vplivov na okolje, vprašljive pristojnosti in izigravanje zakonodaje so postali vsakdanji pojav pri tem projektu. Zadnja zastrupitev je bila – z vsemi posledicami – še vedno opozorilo. A naslednjič morda ne bo. Naslednjič bo realnost. In odgovornost za to bodo nosili tisti, ki danes gluhonemo nadaljujejo z gradnjo. Zeleni Slovenije že več let opozarjamo na številne kršitve in zlorabe v okviru tega projekta, vendar bo potrebno več od zgolj javnih pozivov. Zahtevamo, da se izvede neodvisna strokovna presoja vplivov na okolje, da se zaščiti vodni vir in da se končno ustavi projekt, ki ogroža zdravje ljudi. Če želimo, da Slovenija ostane pravna država, mora priti do temeljite preiskave, odgovornosti za napake in ukrepanju proti tistim, ki so povzročili to škodo.