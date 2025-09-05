Arso prižgal oranžno, prihajajo močnejše nevihte s sunki vetra in točo

Danes nas čaka pravi vremenski preobrat. Večji del dneva bo prevladovalo sonce, jutranjo idilo je marsikje dopolnila megla po nižinah. A že proti večeru se bodo od severa začele zbirati plohe in nevihte, ki bodo pozno ponoči zajele večji del notranjosti.

»Pred prehodom bo popoldne večinoma jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Nevihtno dogajanje se bo pozno popoldne najprej začelo v južni Avstriji in se postopoma širilo proti našim krajem. Ob tem so možne tudi krajevno močnejše nevihte s sunki vetra in točo. Močnejše nevihte so najverjetnejše v severovzhodni regiji, kjer smo izdali oranžno opozorilo,« so okoli 10. ure sporočili z Agencije RS za okolje.

Na Primorskem bo ostalo suho, tam bo zapihala šibka burja. Temperature bodo dosegle od 26 do 29 stopinj Celzija, nekoliko hladneje bo na severozahodu, okoli 23 stopinj.

Ponoči bo vreme bolj razgibano – plohe in nevihte bodo prinesle osvežitev, veter severnih smeri pa bo dodal svoje. Jutra bodo precej sveža, od 10 do 16 stopinj, na Primorskem okoli 18.

Vikend prinaša sonce

Jutri nas čaka mirnejši začetek dneva. Drugod po državi bo sprva oblačno, rahel dež bo najdlje vztrajal na jugovzhodu, čez dan pa se bo nebo razjasnilo. Na Primorskem bo sončno, pihala bo šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo nekoliko nižje kot danes, od 21 do 25 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28.

Nedelja in ponedeljek bosta večinoma sončna, nebo bo le tu in tam prekrila koprenasta oblačnost. Zjutraj se lahko po nižinah znova pojavi kratkotrajna megla.

Vremenska slika

Nad severnim delom Evrope se razteza oblačnost hladne fronte, ki bo danes zvečer oplazila tudi Slovenijo. Pred njo k nam v višinah še doteka topel jugozahodni zrak.

Vzhodno in južno od nas bo danes sončno in zelo toplo, a oblačnost bo popoldne od severozahoda naraščala. V Alpah se bodo začele pojavljati nevihte. Jutri bo oblačnost vztrajala na zahodu Madžarske in severu Hrvaške, a se bo dopoldne že trgala. Drugod bo že zjutraj precej jasno, v Kvarnerju pa bo zapihala šibka do zmerna burja.