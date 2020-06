Rumeni jopiči: »Zlatko, motenje države proslave ni za pamet gladko«

Kot smo že poročali,, ko je reperz megafonom vstopil na varovano območje. Med drugim je protestiral proti temu, da je bilo območje proslave močno varovano in da je bil državni vrh ločen od navadnih ljudi. Ob tem so se nedaleč stran na Prešernovem trgu zbrali protestniki na t. i. antiproslavi. Pričakalo jih je nekaj deset nasprotnikov, t. i. Rumenih jopičev, ki so prišli pokazat svojo podporo Janševi vladi.Preberite še:Očitno jih je reper Zlatko zelo zmotil, zato so se odločili, da mu podarijo rumeni jopič. Sporočajo mu: »Zlatko, motenje države proslave ni za pamet gladko. Podarjamo ti rumeni jopič, da naslednjič ne boš spet zgrešil lokacije. P.S.: Dobiš ga, ko pridemo naslednjič.«