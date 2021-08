»Rumeni jopič« grozil protestniku Jenullu

Član protestnega gibanja Jaša Jenull je policiji prijavil tvit predsednika Društva za tradicionalne vrednote Urbana Purgarja, piše MMC, v katerem je objavil fotografijo izpred Jenullovega doma in pripisal: »Narod, povejte, končam jaz to po hitrem postopku?«



Urban Purgar je že večkrat grozil temu protestniku. Na enem izmed protestov mu je že grozil s fizičnim nasiljem in mu pljunil v obraz. Tokrat gre za neposredno grožnjo, sporočajo iz Protestne ljudske skupščine, saj je član t. i. rumenih jopičev je prišel pred zasebno domovanje Jaše Jenulla, tam fotografiral domofon in potem objavil sliko z zgoraj zapisanim pripisom.



Policijska uprava Ljubljana prejema prijave ali tega, kako jo obravnavajo, ni pojasnila zaradi varstva osebnih podatkov, poroča omenjeni portal.

