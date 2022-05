Rumeni alarm za Slovenijo: na teh območjih napovedane močnejše nevihte

Po vročem četrtku, ko so se ponekod temperature prvič letos povzpele tudi čez 30 stopinj Celzija, se bodo danes popoldne predvsem na severu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nato pomikale proti jugu. Nastanejo lahko tudi močnejše nevihte, opozarja agencija za okolje (Arso). Jutranje temperature bodo od 10 do 14 stopinj Celzija.

Nad srednjo Evropo je hladna fronta, ki se približuje Alpam, a k nam od jugozahoda še doteka suh in topel zrak. V petek dopoldne bo še sončno, se bo pa pooblačitev s plohami in z nevihtami iznad območja Alp postopno širila proti jugu.

Pozno popoldne lahko pričakujemo nevihte. FOTO: Arso

Sredi dneva in popoldne bo tako v notranjosti države spremenljivo oblačno. Na severu se bodo popoldne začele pojavljati plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše, ki se bodo postopno pomikale proti Hrvaški. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Večji del države so tako na zemljevidu opozoril obarvali rumeno, ki pomeni »bodite pozorni«.

Na portalu Neurje.si sicer zlasti na območjih Koroške, Savinjske, Zasavske, Posavske in zahodnega dela Podravske regije ter Alp za pozne popoldanske ure napovedujejo tudi možnost nastanka sunkov nevihtnega piša in toče.

V Prekmurju in Prlekiji, kjer bo že dopoldne zapihal severovzhodni veter, neviht ni pričakovati, pozno zvečer pa bodo padavine povsod ponehale.