Rudolfovi pomočniki predramili mlade

Gospodarski in socialni pretresi v bližnji preteklosti pa tudi trenutna situacija zaradi covida-19 za številne niso nič kaj obetavni. To se še posebno odraža v Radečah, kjer so zelo odvisni od papirništva, trenutno edine večje gospodarske dejavnosti, ki obratuje v občini in daje kruh številnim domačinom pa tudi ljudem iz širšega okoliša.

Mladi so zbrali veliko daril.

Tudi zato v Radečah še kako dobro vedo, kaj so solidarnost, povezanost in čut do sočloveka, kar dokazuje tudi akcija Postani Rudolfov pomočnik. Ta se je predlani prvič porodila mladim Radečankam, ki so želele na ta način polepšati praznične dni otrokom iz socialno šibkejših družin iz domače občine.

Mladi imajo empatijo, znajo premikati meje in spodbujati dobro.

Konec leta 2021 so se zbiranja daril lotili že drugič in jih skupaj z Mladim forumom Socialnih demokratov ter podporo župana Tomaža Režuna ter poslanca Matjaža Hana zbrali kar 120. V vsakem paketku je bilo nekaj za šolo, higienski pripomočki, raznolike igrače ter sladkarije. Darila so skupaj z županom Režunom in poslancem Hanom še pred prazniki razdelili. Režun in Han sta skupaj s stranko SD Radeče in Laško kot že vrsto let poprej s sadjem, potico, penino in različnimi priboljški še pred koncem leta obdarovala oskrbovance doma za starejše občane v Loki pri Zidanem Mostu in Laškem, kjer biva precej občanov iz Radeč in okolice.

Akcija je spontana

»Akcija Rudolfov pomočnik je nastala spontano, a nikakor ne po naključju. Je posledica občutka, da si v stiskah znamo in zmoremo pomagati. Poleg veselja otrokom želimo z njo med ljudi zasejati vedenje, da lahko vsakdo že z majhno gesto naredi veliko za sočloveka. V Radečah pa smo nasploh znani po tem, da držimo skupaj, in ni sramotno, če se kdo znajde v stiski. In otroci, ki danes vidijo, kaj pomenita solidarnost in povezanost, bodo tudi v prihodnje spodbujali te vrline ali imeli posluh za sočloveka. Živimo namreč v svetu, v katerem je po reklamah ob prazničnem času videti samo nasmejane obraze, pod smrekicami polno daril ter srečne družine. Realnost je žal zelo drugačna. In če lahko razblinimo vsaj del te iluzije, češ, vsem je lepo in vsi otroci bodo ob božiču dobili nešteto daril, smo naredili veliko,« pravijo Nika, Rok, David, Maruša, Nea, Sara, Urban, Zala, Ana Marija in Lea, ki so se znova izkazali kot Rudolfovi pomočniki. Da so Radeče kraj, kjer ljudje vedo in vidijo drug drugega, rad poudari tudi Han: »Številni krajani se spopadajo z različnimi, tudi zelo težkimi življenjskimi situacijami. Med bolj bolečimi so prav socialne stiske, še zlasti v družinah, kjer so prisotni otroci. Zato je dobrodošlo in prav, da takim polepšamo praznike. Pa ne le z darili, temveč tudi nasmehom in toplo besedo. Ponosen sem na naš podmladek, ki se je lotil akcije Postani Rudolfov pomočnik – ta je spet odlično uspela.«

120 daril so zbrali.

Župan pa je dodal: »Mladim prevečkrat delamo krivico, češ da so preveč odvisni le od tablic in telefonov in ne vidijo ljudi v stiski. To ne drži. Dokazali so, da imajo empatijo, da znajo premikati meje in spodbujati dobro. Zato je prav, da jim namenimo še več prostora, saj znajo biti odgovorni. Dobrodelnost je nalezljiva, smeh, veselje, sreča pa ostajajo neprecenljive dobrine, ki nimajo cene, ne poznajo let in ne različnosti med nami. Samo človečnost je tista, ki šteje.«