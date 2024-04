Rudarjenje bitcoinov brez strojne opreme? – Izjemen uspeh bitcoina minetrixa

Vlagatelji, ki so nedavno presegli mejo 13 milijonov zbranih dolarjev, imajo zdaj še zadnjo priložnost, da pred začetkom borze kupijo $BTCMTX po znižani ceni ICO. Predprodaja se bo končala 25. aprila.

Je v 38. krogu, zadnja faza pa se bo začela čez štiri dni oziroma ko bo skupni znesek zbranih sredstev dosegel 14,1 milijona dolarjev. Napredovanje v naslednjo fazo bo prineslo višjo ceno $BTCMTX.

Bitcoin minetrix je platforma za rudarjenje v oblaku, ki vsakomur omogoča, da brez težav in varno rudari bitcoine. V nasprotju s tradicionalnim rudarjenjem ni potrebna draga strojna oprema ali tehnično znanje.

Skupna zbrana sredstva bitcoin minetrix v višini 13 milijonov USD dejansko odražajo globoko zakoreninjeno zanimanje med vlagatelji, to razpoloženje pa je razširjeno tudi med vodilnimi analitiki in mediji.

Analitiki špekulirajo na do 100-kratnik donosov

Več vrhunskih analitikov meni, da bi lahko bitcoin minetrix po predprodaji dosegel visoke rasti. Ugledni strokovnjaki so v času kampanje na pamet trdili, da bi lahko ta nova kriptovaluta zrasla od 10- do 100-krat.

Ko je predprodaja bitcoina minetrixa presegla 10 milijonov dolarjev, je analitik Jacob Bury špekuliral, da bi se lahko 10-kratno povečal.

Insider Alpha je še bolj optimističen in je nedavno dejal: »Bitcoin minetrix je naslednji žeton s 100-kratno rastjo.« Projekt so podprli tudi kripto mediji, kot so Bitcoin Magazine, Cointelegraph, CryptoPotato in BeInCrypto.

Poleg privlačnosti bitcoina minetrixa za industrijske titane to kaže tudi na neomajno raven navdušenja, ki spremlja projekt, kar je podlaga za eksplozivno rast predprodaje.

Tokenizirano rudarjenje v oblaku spreminja bitcoin

Najsodobnejši primer uporabe storitve bitcoin minetrix je gonilna sila njenega uspeha. Projekt temelji na rudarjenju v oblaku in ponuja brezhibno in začetnikom prijazno alternativo tradicionalnemu rudarjenju bitcoinov.

Izboljšuje pa tudi obstoječe rešitve za rudarjenje v oblaku v industriji, zaradi česar je žeton $BTCMTX za številne udeležence na trgu očiten nakup.

V okviru projekta uporabniki kupujejo in zastavljajo žeton $BTCMTX v zameno za kredite za rudarjenje bitcoinov. Te kredite lahko nato sežgejo za svoj delež nagrad iz bazena za rudarjenje v oblaku. V bistvu se tako oblikuje tokenizirana rudarska moč bitcoina.

Takšen brezhibni postopek odpravlja vse dosedanje ovire za vstop v rudarjenje bitcoinov. Poleg tega projekt poganjajo pametne pogodbe Ethereum, žeton $BTCMTX pa je ERC-20, kar zagotavlja preglednost in varnost projekta.

Ta inovacija revolucionarno spreminja rudarjenje bitcoinov, saj vsakomur omogoča, da začne s samo $BTCMTX in denarnico, združljivo z Ethereumom.

K navdušenju prispeva tudi to, da uporabniki zaslužijo prave nagrade BTC, kar pomeni, da bo imel žeton $BTCMTX koristi od rasti cene bitcoina.

Vpliv bitcoin halvinga

Do bitcoin halvinga je le še nekaj dni, analitiki pa predvidevajo, da bo to na trg prineslo ponudbeni šok, zaradi katerega bo cena bitcoina poskočila.

Posledično bi to lahko povzročilo skokovit dvig cene $BTCMTX, saj bi višja cena BTC povečala povpraševanje po rudarjenju, kar pomeni, da bi se več uporabnikov obrnilo na platformo bitcoin minetrix in bi morali kupiti $BTCMTX.

Poleg zaslužka BTC imajo stakerji bitcoina minetrixa koristi tudi od pasivnih nagrad $BTCMTX. Trenutno so te nagrade ovrednotene na 54-odstotni letni donos, vendar se bodo z rastjo sklada za staking zmanjševale.

Potencial rasti cene bitcoina minetrixa, ki je prepleten s pasivnimi nagradami, dejansko odraža, zakaj je predprodaja tako uspešna. Ker pa je do konca predprodaje le še devet dni, potencialni kupci ne smejo čakati.

Zato ne zamudite zadnjih dni predprodaje. Spremljajte bitcoin minetrix na X ali Telegramu in bodite na tekočem. Lahko pa obiščete tudi spletno stran, kjer lahko kupite in zastavite žetone.

