RTVS v radikalne reze? Ukinili bi Kaj dogaja, Joker, Dobro jutro ... na čakanje tudi do 400 zaposlenih

Na seji sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so svetniki in uprava zavoda razpravljali o alarmantnem finančnem stanju nacionalnega medija in med drugim obravnavali štiri scenarije možnega rebalansa proračuna. Najradikalnejši – četrti scenarij – predvideva drastično krčenje programov in množično pošiljanje zaposlenih na čakanje, s čimer bi RTVS po ocenah uprave prihranila 8,5 milijona evrov.

Sklepe, s katerimi bodo vlado pozvali k temu, bodo člani sveta oblikovali in o njih dopisno glasovali do konca tedna.

V skladu s pozivom sveta je uprava pripravila štiri možne scenarije rebalansa proračuna.

Uprava je sicer predlagala, da za obravnavo predlogov scenarijev sejo zaprejo za javnost, a so svetniki izglasovali javno obravnavo scenarijev. Predsednica uprave RTVS Natalija Gorščak je poudarila, da gre za morebitne scenarije s predlogi, ki niso bili usklajeni s socialnimi partnerji.

Po prvem scenariju bodo intenzivirali aktivnosti za pridobivanje tržnih prihodkov, optimizirali poslovne stroške, nadaljevali ukrepe prilagajanja zaposlovanja, intenzivirali realizacijo upokojevanja sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje, in izvajali plan investicij po prioritetah.

Po drugem scenariju bi delno krčili manjšinske programe, popolnoma omejili zaposlovanje in se zadolžili pri zakladnici.

Po tretjem scenariju bi poleg že omenjenih ukrepov dodatno varčevali še s krnitvami programsko-produkcijskega načrta. Vse to pa bi po besedah Gorščak RTVS prihranilo milijon evrov, kar je po njenih besedah popolnoma absurdna situacija. »Temu so bili tudi namenjeni ti sklepi, da se vidi, da če vse tisto realiziramo, da ne bomo kaj veliko prihranili,« je dejala.

Četrti scenarij: Rezanje v srž nacionalnega medija

Predsednica uprave RTVS Natalija Gorščak je predstavila četrti scenarij kot najbolj skrajni ukrep v primeru, da vlada ne zagotovi nujno potrebnih sredstev. Po tem scenariju bi:

* na čakanje poslali kar 400 zaposlenih,

* prvi program Televizije Slovenija oddajal šele od 12. ure, drugi program pa šele od 18. ure,

* okrnili manjšinske programe,

* ukinili tretjino informativnega in četrtino športnega programa, vključno s prenosi evropskih in svetovnih prvenstev,

* ustavili koprodukcije, odpovedali sodelovanje z zunanjimi sodelavci in dopisniško mrežo.

Med oddajami, ki bi jih ukinili, so tudi priljubljene vsebine, kot so Kaj dogaja?, Joker, Globus in Dobro jutro. Zmanjšali bi tudi obseg otroškega in mladinskega programa ter sinhronizacije risank.

Na Radiu Slovenija bi se morali posloviti od sodelovanj z glasbeniki, zmanjšati produkcijo na Radiju Koper in Radiju Maribor, ogrozili bi tudi digitalni servis RTVS. Gorščak je opozorila, da bi s temi ukrepi odpovedali tudi tržne prihodke v višini približno 15 milijonov evrov.

Pozivi k takojšnjemu ukrepanju vlade

Vodstvo RTVS je opozorilo, da je zavod po izplačilu plač in regresov že zdaj zadolžen za 7,5 milijona evrov. Vlada je lani sicer obljubila sistemsko rešitev financiranja in zvišala RTV-prispevek, vendar zavez ni izpolnila. Pogodba za financiranje manjšinskih programov, podpisana julija 2024, prav tako ostaja neuresničena.

Uprava je zato svet RTVS pozvala, naj skupaj naslovijo apel vladi, da nemudoma zagotovi obljubljena sredstva in sprejme zakon, ki bo zagotovil sistemsko financiranje javnega zavoda. Kljub več urgencam odziva z ministrstva za kulturo še niso prejeli.

Svet RTVS: Vlada mora izpolniti obljube

Predsednik sveta RTVS Goran Forbici je ostro kritiziral državo: »V resnici nas je s svojimi odločitvami pripeljala na minus dva milijona evrov v primerjavi z Janševo vlado.« Poudaril je, da je vlada po zagotovilu avtonomnega upravljanja dolžna zagotoviti še finančno avtonomijo.

Svetniki so ocenili, da je stanje nevzdržno in da predstavljeni scenariji, vključno z najbolj radikalnim, niso prava alternativa, saj celo uprava vanje ne verjame. Kritizirali so tudi to, da ni predvidenega nobenega vmesnega scenarija – recimo za primer, če bi vlada nakazala vsaj del sredstev.

Sprejetje sklepov do konca tedna

Svet RTVS bo do konca tedna dopisno glasoval o sklepih, s katerimi bodo vlado pozvali k uresničitvi predvolilnih obljub, spremembi zakona o RTVS in zagotovitvi stabilnega financiranja.

Medtem je svet tudi obravnaval odstop Aleša Novaka, ki ga je v svet predlagal Nacionalni svet za kulturo. Novak se umika zaradi vstopa v aktivno politiko, njegov mandat bi se sicer iztekel 5. junija.