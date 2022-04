RTV-voditelj prejema grozilna pisma: Sledijo mi, morda me želijo celo likvidirati (FOTO)

Po odmevnem soočenju na TV Slovenija, ko je oddajo proti koncu zapustila polovica gostov, Zmago Jelinčič pa je pri tem celo padel, so se številne kritike usule tudi na račun vodenja Igorja Pirkoviča. Na twitterju je razkril, da je na dom prejel tudi grozilno pismo, v katerem je med drugim pisalo, da so mu »šteti dnevi«.

Kot nam je po telefonu pojasnil, je to že četrta grožnja v zadnjih 14 dneh, zato bo zadevo zdaj prijavil policiji. »Ker je grožnja s smrtjo, to ni več hec. Vedo tudi moj naslov, imam občutek, da mi sledijo.« Na naše vprašanje, zakaj ima takšen občutek, Pirkovič odgovarja, da ga na neki način opazujejo, saj so vedeli, kje je parkiral avto, na vozilu pa ga je čakalo eno izmed grozilnih pisem. »Jaz imam avto parkiran na enem neuglednem parkirišču. Vedeli so, kateri je moj avto, to je zanimivo. Očitno so opazovali, da vedo, kje sem.«

O menjavi službe ne razmišlja

Pirkovič je prepričan, da je vzdušje v družbi postalo preveč sovražno. »Ne gre več za normalen odnos nasprotnikov, ampak gredo stvari zelo daleč. Mogoče me celo želijo likvidirati, zato ker sem moteč faktor, ker širim pluralnost oziroma takšno resnico, ki je nekdo ne mara slišati.«

Kljub vsemu Pirkovič o umiku z RTV ne razmišlja. »Na neki način bi bilo lažje, ampak dobivam pa na stotine pisem podpore, kar me drži pokonci. Umik z RTV bi bil priznanje tistim, ki si to želijo,« je dejal in napovedal, da bo še naprej opravljal svoje delo.