RTV-prispevek se utegne znova podražiti – a ne za vse enako

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) poziva vlado, naj poskrbi za nemoteno poslovanje zavoda. Tudi zaradi plačne reforme je RTVS namreč v zelo zahtevnem finančnem položaju. Brez vladnega ukrepanja bo letošnje leto končala s primanjkljajem v višini približno šest milijonov evrov, je svet RTVS opozoril danes.

Vlada se je lani res odločila, da se RTV-prispevek z letošnjim letom zviša za zakonsko dovoljenih deset odstotkov, s čimer je zavod dobil devet milijonov evrov. Vendar pa so morali ta sredstva nameniti za zvišanje plač v skladu z dogovori o plačah v javnem sektorju, je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik sveta Goran Forbici.

Časovnica izplačila ni jasna

Vlada je decembra napovedala, da bo v letošnjem letu ohranila sofinanciranje programov narodnostnih skupnosti zavoda na približno taki višini kot v letu 2024. To za letošnje leto pomeni 8,5 milijona evrov. »Vendar časovnica izplačila ni jasna, prav tako ni jasno, ali bodo obljube iz lanskega leta uresničene ali ne,« je razočaran.

Svet od vlade pričakuje, da do 1. junija sporoči natančen znesek izplačila omenjenih dodatnih sredstev in dinamiko pri njihovem izplačevanju. Generalni sekretariat vlade je zavod namreč aprila obvestil, da bi vlada lahko predvidoma šele do jeseni zagotovila sredstva za dodatno financiranje programov za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost.

Če se vlada ne bo odzvala na njihov poziv, je potreben »konkreten scenarij«, je opomnil predsednik sveta. Uprava zavoda je nekaj ukrepov že sprejela, a z njimi po njegovih besedah ne bo mogoče nadomestiti manjkajočih sredstev.

Bodo uvedli progresivno dajatev?

Svet poleg tega poziva vlado k odgovoru, ali namerava še kako drugače kriti stroške, ki so nastali zaradi zvišanja plač. Uporabila bi lahko namreč zakonsko možnost in se tudi letos odločila za zvišanje RTV-prispevka. V svetu razmišljajo o tem, da bi bilo dobro uvesti progresivno dajatev. V skladu s takim načinom bi tisti z manj prihodki plačevali manj, za tiste z več prihodki pa bi bil tudi RTV-prispevek višji.

Prav tako se s pozivom obračajo na ministrstvo za kulturo. Pozivajo ga, naj v javno obravnavo pošlje predlog novele zakona o RTVS. Ta bi moral biti po Forbicijevih besedah »na mizi že v začetku letošnjega leta«. Na ministrstvu pa so medtem za STA napovedali, da naj bi bil predlog novele v javni obravnavi »v kratkem«.

V skladu s predlogom, ki nastaja na ministrstvu, naj bi se RTV-prispevek v prihodnje usklajeval z rastjo cen življenjskih stroškov. A tudi v primeru, če bi se prispevek še letos uskladil na tak način, to zvišanje ne bi nadomestilo zavodovih stroškov, je posvaril.

V predlogu novele naj bi bila javna služba RTVS jasno opredeljena, je dodal. Prav se mu zdi, da pri opredelitvi odgovora na vprašanje, kaj naj RTVS ponudi svojim uporabnikom, sodeluje tudi ustanovitelj.