RTVS o Golobovi Marti Kos: Prestopila je mejo dopustnega

»Predstavnica politične stranke Gibanje Svoboda je v sinočnjem soočenju na Televiziji Slovenija, v katerem je vodstvo RTV Slovenija pozvala k odstopu, prestopila meje dopustnega. Gre za napad na neodvisnost in avtonomijo javnega zavoda ter njegovih ustvarjalcev,« tako so v izjavi za javnost zapisali na RTV po četrtkovem soočenju na nacionalni televiziji.

Zapisali so, da obsojajo dejanje Marte Kos, in dodali, da je »programski prostor na Televiziji Slovenija zlorabila za nedopusten in obsojanja vreden napad na neodvisnost in avtonomijo javnega zavoda. Njena zahteva po odstopu generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha ni napad le na vodstvo, pač pa na celotni javni zavod, vse njegove ustvarjalce in jasen poskus vplivanja na vsebino ter način poročanja javnega medija.«

Spomnili so, da so postopki imenovanja in odpoklica generalnega direktorja RTVS jasno določeni v zakonih in internih aktih, pristojnost razreševanja pa je izključno v rokah Programskega sveta.

Stranka Gibanje Svoboda je v četrtek prvič nastopila na soočenjih na RTVS, saj jim vodstvo ni priznalo statusa parlamentarne stranke. Gibanje Svoboda je zaradi tega bojkotiralo sodelovanje na soočenjih neparlamentarnih strank in vložilo tožbo. Na RTVS so ob tem dodali, da »postopek o sodelovanju stranke Gibanja Svoboda na soočenjih na RTV Slovenija še ni pravnomočno končan, izdana je bila le začasna odredba. Odločitev sodišča, ki jo vodstvo RTV Slovenija seveda spoštuje, je povsem v nasprotju z dolgoletno prakso. Generalni direktor pa je v odločitvi glede statuta stranke Gibanje Svoboda povsem sledil mnenju strokovne pravne pisarne RTV Slovenija.«

V predvolilnem času so politične stranke opomnili, naj ne izrabljajo javnega zavoda za nabiranje političnih točk. »Različna namigovanja in napovedi političnih strank, ki sodelujejo na volitvah, nakazujejo, da so interesi po političnem vplivanju in poseganju v delovanje RTV Slovenija veliki. Zato znova poudarjamo, da je dolžnost ustanovitelja zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost RTV Slovenija.«