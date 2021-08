RTV-novinar razkril interni dokument: ga čakajo posledice?

Kako pa je pri vas? Lahko kritizirate svojega delodajalca in/ali direktorja?

Pred dobrim tednom dni je novinar informativnega programa TV Slovenija Gregor Drnovšek na svojem profilu na spletu objavil dokument direktorja, ki predvideva spremembo programske sheme na televiziji . Ob tem je zapisal, kaj se gre direktor, da želi spremembe in da misli, da lahko posega vsepovsod.V službi za odnose z mediji so nam povedali, da ta dokument ni bil namenjen javnosti, ampak interni uporabi. »Uvodoma pojasnjujemo, da se je v javnosti v preteklih dneh pojavil dokument interne narave, v katerem so navedene oddaje, o katerih povprašujete. Dokument je bil pripravljen izključno za notranje potrebe in naj bi služil kot izhodišče za razpravo o morebitnih jesenskih prilagoditvah programske sheme. Predloga sprememb interno nismo uskladili in jesenske programske spremembe tako niso prišle dlje od izhodišč. Televizija Slovenija bo tako do konca leta izvrševala sprejeti programsko-produkcijski načrt in programske sheme za leto 2021, ki jih je Programski svet RTV Slovenija potrdil konec lanskega leta. Vse oddaje, o katerih povprašujete, bodo torej še naprej predvajane v ustaljenih terminih.«V javnem zavodu je glavni programski svet, ki pa v ponedeljek (16. avgusta) ni bil sklepčen. Na njem bi morali razpravljati in glasovati o razrešitvi direktorice. Ostro je nastopil: Dejal je da bi, če bi glasovali, glasoval za razrešitev direktorice. Dodal je, da ima dovolj politikantstva in neusmiljenega preganjanja drugače mislečih. Povedal je še, da medtem pa 'raja 2000 ljudi' navija za Gorščakovo, da pa še pred dvema mesecema o njej ni slišal nič lepega. »Koliko ljudi je šlo iz te hiše v politiko in si umazalo ime, pa smo jih vzeli nazaj odprtih rok kot rešitelje te hiše ... Kolegapa gnije v pritličju razvedrilnega programa. Nobenega dela nima, počasi gnije.«Na RTV smo vprašali, ali bo javni uslužbenec zaradi razkritja internega dokumenta kako sankcioniran. Odgovore še čakamo.Je pa Hribar na svetu izpostavil še primer, ki, kot je rekel, blati to medijsko hišo gor in dol, počez in vsepovsod. Poglejmo le nekaj njegovih tvitov o RTV Slovenija.Delavec RTV, ki ga plačujemo davkoplačevalci, javno blati svojega delodajalca. Kaj pa na to pravi PR-služba RTV? Če bi si kaj takega dovolil zaposleni na komercialni televiziji, bi bil verjetno kaznovan, sprva opozorjen, nato pa ...