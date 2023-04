Rožna pot, dolga 30 kilometrov, bi povezala obmejni mesti (FOTO)

Vonj starinskih burbonk bo konec aprila preplavil vrt frančiškanskega samostana na Kostanjevici pri Novi Gorici, med 18. festivalom vrtnic pa se bodo v mestu razbohotili tudi raznobarvni rožni nasadi. Osrednja spomladanska prireditev že vrsto let pomaga graditi prepoznavnost Nove Gorice kot privlačne turistične destinacije, letos s posebno čezmejno noto.

Spoznali bodo damaščanke

»V približevanju letu 2025 sporočamo, da je tudi hortikultura kultura in da na območju obeh mest nastaja prav poseben, z vrtnicami obarvan projekt,« so povedali na novinarski konferenci v čudovitem okolišu samostana, kjer sta župana obeh Goric napovedala sodelovanje pri zasaditvi vrtnic pod strokovnim vodstvom Goriškega društva ljubiteljev vrtnic. Ob festivalu, ki se bo začel 27. aprila z zbirko burbonk in bo trajal vse do 21. maja, pa bodo pripravili še veliko zanimivih, poučnih in družabnih doživetij.

Župan Nove Gorice Samo Turel in župan Gorice Rodolfo Ziberna bosta odprla skupni nasad vrtnic med obema mestoma. FOTO: Ana Rojc

Stalnice prireditve, ki dajejo kulturni pečat, so predvsem organizirano vodenje, fotografska in slikarska razstava, predavanja, predstavitev knjige, delavnice (letos dve kuharski in kozmetična) ter koncert med burbonkami. Prvič pa bodo obiskovalci imeli možnost doživeti dan med damaščankami. Na kmetiji Marinič v Vedrijanu v Goriških brdih, znani po blagovni znamki Vonj poletja, bodo udeleženci lahko v enem dnevu obirali cvetne lističe starinskih vrtnic damaščank, jih destilirali, sodelovali v kuharski delavnici, pa tudi degustirali številne izdelke z vrtnicami. Spoznali bodo izvrstno vrtnično-češnjevo marmelado, vrtnični sirup in liker. Delavnico bosta vodili Katja Kogej in Mirjam Marinič, ki je s pomočjo Goriškega društva ljubiteljev vrtnic uredila prvi nasad ekoloških vrtnic na tistih koncih za kulinarično oziroma zdravilsko rabo.

Katja Kogej je povedala, da bo letošnji festival posebno prazničen. FOTO: Ana Rojc

Goriško društvo predlaga tudi vzpostavitev čezmejne rožne poti na razdalji približno 30 km: gre za zamisel, ki jo razvijajo že vrsto let, in sicer povezati vrtnice pod gradom Ozeljan, rožne nasade v Novi Gorici, zbirko vrtnic na vrtu vile Bartolomei v Solkanu, zbirko burbonk na Kostanjevici, vrtnice v Rafutskem parku, zbirko vrtnic v Parku Viatori v Gorici ter zbirko vrtnic v rožaškem samostanu pri Rožacu. Prepričani so, da bi lahko ob poti nastala privlačna ponudba, ki bi vključevala hortikulturne zbirke, ponudbo sadik in izdelkov z vrtnicami ter kulinarične in sprostitvene storitve.

Vrtnica je simbol mesta. FOTO: Sabina Šegula

Na območju obeh mest nastaja prav poseben, z vrtnicami obarvan projekt.

Burbonke slavijo 20 let

Samo Turel, župan novogoriške mestne občine, ki je dogodek tudi finančno podprla, je povedal, da je 18. festival vrtnic ugledna prireditev, ki privablja vedno več obiskovalcev iz celotne Slovenije, pa tudi iz tujine: »Vrtnica je simbol našega mesta in mestne občine. Je nepogrešljiv element v protokolarni ponudbi mestne občine. Mesto poleg čudovitega vrta burbonk na Kostanjevici krasijo številni nasadi preostalih sort vrtnic. V prihodnje jim želimo dati še večji pomen, in sicer s povečanjem števila nasadov. Vhode v prenovljeni Rafutski park bomo poudarili z vrtnicami, v luči prihajajoče Evropske prestolnice kulture 2025 pa bomo s sosednjo Občino Gorica začeli projekt zasaditve vrtnic ob novi čezmejni poti na Kostanjevico. Festival je na Goriškem postal nepogrešljiv v naši turistično-kulturni ponudbi. Projekti, ki nastajajo v njegovem okviru, nas še bolj povezujejo in, tako upamo, ustvarjajo izjemen čezmejni rožni vrt.«

Z burbonkami sta ustvarjala florista Sabina Šegula in Marjan Česen. FOTO: Osebni arhiv

Katja Kogej, predsednica Goriškega društva ljubiteljev vrtnic, je poudarila: »Letošnji festival je še posebno prazničen, in to iz vsaj dveh razlogov. Prvi je 20-letnica zbirke burbonk, ki je v zadnjih letih postala ena osrednjih turističnih atrakcij na Goriškem, drugi pa je pričakovanje Evropske prestolnice kulture, ki bo obarvana tudi z vrtnicami, in to na obeh straneh meje. Ne le festival vrtnic, ki je predvsem kulturni preplet dogodkov, vrtnice bodo oplemenitile tudi obnovljeno pot med Kostanjevico in Gorico, na svojstven način pa bodo našle mesto tudi v Rafutskem parku in postale nov kamenček na čezmejni rožni poti, ki jo snujemo že več let.«

Aranžma z burbonkami. FOTO: Sabina Šegula

Goriški župan Rodolfo Ziberna je dodal: »Gre za festival lepote, saj vrtnica simbolizira ljubezen in lepoto. Novo Gorico in Gorico združuje tudi nekaj vrst cvetja, in drugače ne more biti, saj gre za enotno ozemlje z dolgo zgodovino. Vrtnica je že stoletja ena od teh cvetlic in ni naključje, da je značilna tudi za avenijo Corso Italia v Gorici. Vem, da si službe za zelene površine obeh občin prizadevajo za uskladitev cvetličnih gred in zagotovo bo skupna roža vrtnica. Obe mesti krasijo tudi številni parki in kolesarske steze. V Gorici imamo Park Viatori, ki je prek kolesarskih stez povezan s parkom v Pevmi. V letu 2025 bosta Gorici povezani tudi z nasadi vrtnic ob pravkar odprti skupni čezmejni poti na Kapelo.«

Vrtnična sladica burbonka restavracije Madonca. FOTO: Ana Rojc

Na koncu novinarske konference je Edi Prošt, strokovni vodja društva in festivala, županoma obeh Goric podaril burbonki, s katerima bosta začela skupni nasad med mestoma. V novogoriški restavraciji Madonca pa so posebej za festival vrtnic pripravili vrtnično sladico burbonko.