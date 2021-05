Rotary klub Ljubljana z virtualnim plesom pomaga nadarjenim (VIDEO)

Rotary klub Ljubljana, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana

TTR: SI56 0201 0009 2221 746

Namen: Humanitarni prispevek za Rotary štipendijo

Koda namena: CHAR

Sklic : 00 2021-1

Voditelj velikega rotarijskega plesa bo Boštjan Romin

Tudi letos, razmeram navkljub, bomo zaplesali tradicionalni Veliki rotarijski ples in nadarjenim mladostnikom pomagali stopiti korak naprej do zvezd«, so prepričani v Rotary klubu Ljubljana, kjer bodo tudi letos junija podelili štipendijo. Pridružite se jim na virtualnem plesišču in utrite pot prihodnosti številnim nadarjenim mladim.V zahvalo za pomoč letos Rotary podarja virtualne ure plesa s plesnim učiteljem. »Letos se ogrevamo in vadimo, prihodnje leto bo oder samo naš. Poskrbimo, da bodo naši letošnji koraki utrli pot prihodnosti številnim talentom«, dodajajo v Rotary klubu Ljubljana.Z izjemnim plesnim učiteljem Urošem Andičem so se pretekli teden vrteli v ritmu počasnega valčka za vse ljubitelje klasične elegance, ta teden pa plešejo živahen ples – fokstrot, ki je ples v štiričetrtinskem taktu, zanj sta značilna enakomerno gibanje z dolgimi koraki in sving. Gibanje je precej počasno in ustvarja občutek lebdenja.»Če želiš ogenj zanetiti v drugem, mora ta ogenj goreti najprej v tebi. Naj gori še naprej in naj drugo leto zaplešemo v živo«, pravi, voditelj letošnjega velikega rotarijskega plesa. Povabite svojega partnerja na ples in naj naši virtualni plesni koraki tudi letos nadarjene popeljejo do zvezd in še dlje.V sklad za štipendijo lahko poleg nakazila na transakcijski račun prispevate tudi s SMS sporočilom s ključno besedo VRP10 poslanim na številko 1919 in darujete 10 eur.